«Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал

Во втором сезоне «Детей перемен» зрители все чаще задают одни и те же вопросы: сколько всего серий, сколько уже вышло и когда ждать финал. Проект вернулся с более жесткой драмой и криминальным уклоном, поэтому интерес к графику выхода только растет. Разбираемся по порядку и без путаницы.

Сколько серий во втором сезоне

Во втором сезоне запланировано 8 эпизодов. История продолжает линию Флоры, которая из обычной женщины превращается в фигуру криминального мира.

Сезон изначально задумывался компактным, без «растягивания» сюжета на десятки серий. Поэтому каждая серия двигает историю вперед довольно быстро.

На данный момент зрителям уже доступны 2 эпизода. Остальные выходят по одному в неделю, по четвергам. Такой ритм позволяет следить за сюжетом без длинных перерывов, но и не проглатывать сезон за один вечер.

Когда выйдет финал

Финальная, 8-я серия назначена на 19 марта. Именно она поставит точку в нынешней главе истории Флоры и ее окружения. К этому моменту зрителям покажут, к чему привели ее решения и попытка удержать контроль над ситуацией.

Второй сезон «Детей перемен» остается драмой про выбор и последствия. Без громких трюков, но с напряжением в каждой серии. Финал должен собрать все линии воедино и показать, остался ли у героев шанс что-то исправить.