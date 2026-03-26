Даже фанаты манги уже не помнят: откуда Луффи из «Ван-Пис» взял шляпу?

26 марта 2026 07:58
Головой убор стал важным для героя.

Соломенная шляпа для Монки Д. Луффи — это не просто часть образа, а по-настоящему знаковый предмет во вселенной «Ван-Пис». Именно благодаря этому головному убору главный герой получил свое широко известное прозвище — «Луффи Соломенная Шляпа».

У этого аксессуара очень непростая судьба. В детстве Луффи получил его в подарок от пирата по имени Шанкс и дал обещание вернуть шляпу владельцу, когда сам достигнет вершин пиратского мастерства и доберется до главного сокровища мира.

В дальнейшем зрители аниме и читатели манги узнали, что ранее этот головной убор принадлежал легендарному Королю пиратов — Гол Д. Роджеру.

Несмотря на то что соломенная шляпа давно стала неотъемлемым символом Луффи, иногда он все же снимает ее — особенно если чувствует, что ситуация слишком опасна. В такие моменты он оставляет головной убор на хранение Нами или Усоппу, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Что особенно примечательно — этот аксессуар прошел вместе с капитаном сквозь все его невероятные приключения. Шляпа умудрилась уцелеть даже в таких схватках, где, казалось бы, у нее не было ни единого шанса сохраниться.

Фото: Кадр из сериала «One Piece. Большой куш», мультсериала «Ван Пис»
Светлана Левкина
А ведь в СССР было свое аниме — его делали 8 лет вместе с Японией: вы точно попадали на него по ТВ А ведь в СССР было свое аниме — его делали 8 лет вместе с Японией: вы точно попадали на него по ТВ Читать дальше 26 марта 2026
Если «Ван Пис» смогли, то эти — точно по зубам: 3 культовых аниме, которые тоже заслуживают экранизации от Netflix Если «Ван Пис» смогли, то эти — точно по зубам: 3 культовых аниме, которые тоже заслуживают экранизации от Netflix Читать дальше 26 марта 2026
Увидеть «Ледниковый период» в «Чужом» никто не ожидал: эта пасхалка в «Земле» совсем не безобидный пустяк Увидеть «Ледниковый период» в «Чужом» никто не ожидал: эта пасхалка в «Земле» совсем не безобидный пустяк Читать дальше 24 марта 2026
Первое японское аниме назвали русским словом: Миядзаки терпеть не может этот проект Первое японское аниме назвали русским словом: Миядзаки терпеть не может этот проект Читать дальше 23 марта 2026
Самую тонкую шутку из «Симпсонов» поймут только зрители 50+ лет: подростки с детьми даже не улыбнутся (фото) Самую тонкую шутку из «Симпсонов» поймут только зрители 50+ лет: подростки с детьми даже не улыбнутся (фото) Читать дальше 22 марта 2026
Мама-Кошка из «Трех котов» берет слоеное тесто и сыр: 10 минут — и вкусное лакомство к чаю готово Мама-Кошка из «Трех котов» берет слоеное тесто и сыр: 10 минут — и вкусное лакомство к чаю готово Читать дальше 27 марта 2026
Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Читать дальше 27 марта 2026
Фанаты «Трех богатырей» могли пропустить этот спин-офф про коня Юлия: а ведь он — часть любимой франшизы Фанаты «Трех богатырей» могли пропустить этот спин-офф про коня Юлия: а ведь он — часть любимой франшизы Читать дальше 27 марта 2026
У «пасхальной» серии «Маши и Медведя» уже 368 млн просмотров: подсмотрели в мультике 3 способа покраски яиц У «пасхальной» серии «Маши и Медведя» уже 368 млн просмотров: подсмотрели в мультике 3 способа покраски яиц Читать дальше 27 марта 2026
