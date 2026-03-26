Даже фанаты манги уже не помнят: откуда Луффи из «Ван-Пис» взял шляпу?

Соломенная шляпа для Монки Д. Луффи — это не просто часть образа, а по-настоящему знаковый предмет во вселенной «Ван-Пис». Именно благодаря этому головному убору главный герой получил свое широко известное прозвище — «Луффи Соломенная Шляпа».

У этого аксессуара очень непростая судьба. В детстве Луффи получил его в подарок от пирата по имени Шанкс и дал обещание вернуть шляпу владельцу, когда сам достигнет вершин пиратского мастерства и доберется до главного сокровища мира.

В дальнейшем зрители аниме и читатели манги узнали, что ранее этот головной убор принадлежал легендарному Королю пиратов — Гол Д. Роджеру.

Несмотря на то что соломенная шляпа давно стала неотъемлемым символом Луффи, иногда он все же снимает ее — особенно если чувствует, что ситуация слишком опасна. В такие моменты он оставляет головной убор на хранение Нами или Усоппу, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Что особенно примечательно — этот аксессуар прошел вместе с капитаном сквозь все его невероятные приключения. Шляпа умудрилась уцелеть даже в таких схватках, где, казалось бы, у нее не было ни единого шанса сохраниться.