Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные

Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные

23 декабря 2025 17:09
Кадры из сериалов «Невский», «Душегубы»

Раскрываем детали съемок проектов.

Криминальные сериалы часто обладают похожим духом или атмосферой. Но распознать эти едва уловимые связи под силу не всем зрителям.

Вот и общий элемент, объединяющий такие хиты, как «Живая мина» с Антоном Васильевым и «Душегубы», ускользнул от внимания большинства. А ведь он был на виду.

Съемки сериалов

Этой осенью зрители увидели долгожданное продолжение «Душегубов» — одного из самых популярных ретродетективов. Как и первая часть, новый сезон основан на реальных уголовных делах. По сюжету, главный герой Сергей Марин переводится на работу в Москву.

А съёмки проходили не только в столице. Например, одной из ключевых локаций стала старая ГРЭС под Ярославлем, которую поклонники отечественного кино наверняка узнают.

Это невысокое здание из красного кирпича появлялось во множестве фильмов и сериалов, включая известный проект «Живая мина».

«Именно здесь Дима Паламарчук падал с лестницы, а Антон Васильев спасал Викторию Корлякову», — отметил продюсер сериала Сергей Бондарчук.

Кадр из сериала «Живая мина»

ГРЭС в «Душегубах 2»

В новом сезоне «Душегубов» старая ГРЭС получила сразу несколько важных ролей. Её подвалы превратились в тайное убежище для одного из самых опасных преступников.

А внешний фасад здания создатели ловко сняли как мрачную психиатрическую лечебницу. И это ещё не всё: в кадре она также появляется как обычная ТЭЦ — именно там и скрывался преступник от правосудия.

Кадр из сериала «Душегубы»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 глупейших киноляпа в сериале «Невский».

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Душегубы», «Живая мина»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
