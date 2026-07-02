«Чернобыль» тоже в списке: 5 лучших мини-сериалов последних лет, которые можно «проглотить» за выходные

Если вы не готовы тянуть 8 сезонов по часу, но хотите получить мощную драму, расследование или личную трагедию за пару вечеров — вот пять лучших мини-сериалов последних лет, которые реально стоит посмотреть.

«Чернобыль» (2019)

Этот сериал HBO стал событием и вызвал волну обсуждений по всему миру. История взрыва на АЭС в Припяти показана через призму героизма и страшных ошибок. Каждый эпизод — как будто удар по нервам. Великолепная актёрская игра и предельная достоверность делают «Чернобыль» обязательным к просмотру даже для тех, кто думал, что всё уже знает.

«Мейр из Исттауна» (2021)

Тихий городок, старая обида, исчезновение девочки — всё это оборачивается потрясающей по глубине историей. Сериал не только про расследование, но и про одиночество, вину, материнство. И да — до финала вы не догадаетесь, кто убийца.

«Ход королевы» (2020)

История сироты, ставшей гениальной шахматисткой, подкупает не соревнованиями, а борьбой с собой. Аня Тейлор-Джой великолепна, визуал — киношный, а драма — глубокая. Один из самых стильных и умных сериалов последних лет.

«Когда они нас увидят» (2019)

История «пятерки из Центрального парка» — подростков, которых осудили за преступление, которого они не совершали — превращена в эмоционально разрывающую драму. Вам будет больно, страшно и невероятно несправедливо. Но посмотреть стоит каждому.

«Однажды ночью» (2016)

Неспешный, атмосферный и умный триллер, который держит до финала. Студент, обвинённый в убийстве, и адвокат, который сам на грани. Это история не просто о судебном процессе, а о том, как легко разрушить жизнь по ошибке. И как сложно потом всё собрать обратно.

Эти мини-сериалы — не просто «на вечер». Они оставляют след, заставляют задуматься и, возможно, пересмотреть кое-что в себе. Именно за это мы их и любим.

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