«Чебурашка 2» не сдает позиции: ТОП-3 самых популярных проекта на ИВИ за эту неделю

21 марта 2026 17:09
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Именно им зрители отдавали предпочтение в середине марта.

Если не знаете, что посмотреть вечером, можно просто заглянуть в рейтинги. Я собрала три самых просматриваемых проекта на ИВИ за неделю — и тут есть всё: и лёгкое кино для всей семьи, и напряжённые истории с интригой.

1 место — «Чебурашка 2»

«Чебурашка 2» уверенно занимает первое место — и это совсем не удивляет.

Продолжение семейной истории снова собирает у экранов зрителей всех возрастов. Здесь и приключения, и юмор, и знакомые герои, к которым уже успели привязаться. Это тот самый случай, когда хочется включить «что-то доброе» — и попасть в точку.

2 место — «Горничная»

«Горничная» — резкий контраст первому месту.

История о девушке, которая устраивается работать в богатую семью, быстро превращается в напряжённый триллер. За красивой картинкой скрываются тайны, и именно это держит в напряжении до самого финала. Отличный вариант, если хочется чего-то более мрачного и захватывающего.

3 место — «Казанова»

«Казанова» держится в топе благодаря новому сезону.

Детективная история про обаятельного афериста снова набирает просмотры. Атмосфера СССР, расследование и харизматичный герой — всё это делает сериал идеальным для неспешного, но увлекательного просмотра.

Что выбрать

Если хочется расслабиться — включайте «Чебурашку». Если тянет на напряжение — «Горничную». А если любите детективы с атмосферой — «Казанова» отлично подойдёт.

Иногда рейтинги действительно помогают быстро найти то, что зайдёт именно сейчас.

Анастасия Луковникова
