Чебурашка — суперзвезда не только в России: почему от него в восторге даже в Японии

У этой любви иностранцев к персонажу есть объяснение.

Чебурашка давно стал культовым героем в России, но мало кто знает, что в Японии он буквально повсюду. Мордочка с большими ушами смотрит с рюкзаков, мелькает в рекламе, появляется в театральных постановках и даже в аниме. Японцы полюбили зверька еще в начале нулевых и не расстаются до сих пор.

В чем тут секрет? Почему советский мультперсонаж стал настоящим айдолом на другом конце света. Причин нашлось несколько.

Добрая кавайность

Чебурашка идеально вписался в японские стандарты красоты. Большие глаза, смешное маленькое тело, мохнатые уши и вечное недоумение на мордочке — это же готовый «кавай». Для Японии милота — это серьезно, ей подчиняется все: от котиков до дизайна лапши быстрого приготовления. Но дело не только во внешности.

Чебурашка — чужак, который случайно оказался в незнакомом мире и пытается понять, кто он и куда попал. Одинокий, растерянный, но добрый и очень старательный. Для японцев такие истории — отдельный жанр. Им близки персонажи, которые выделяются из толпы, но находят друзей и учатся жить в обществе.

Ручной труд

В Японии до сих пор с большим уважением относятся к кукольной анимации и стоп-моушну. Там это не считается устаревшей техникой, а воспринимается как высокое искусство.

Поэтому советский Чебурашка с его пушистой шерсткой и теплой, чуть замедленной картинкой попал прямо в яблочко.

Ностальгия по СССР

Японские версии Чебурашки удивительным образом сохранили дух советского оригинала. Вывески на кириллице, старые весы из гастронома, узнаваемые дома и дворы — все это осталось в кадре.

Кстати, такой эффект сейчас вообще моден среди иностранцев. Ностальгия по чужой эпохе стала глобальным трендом, и Чебурашка попал в него идеально.

Японские «Чебурашки»

За годы любви к Чебурашке японцы выпустили три собственных проекта про него. В 2001 году телеканал TV Tokyo купил права на показ советского мультфильма, и зрители быстро влюбились в ушастого. Тогда же появилась рисованная адаптация — 26 коротких серий по три минуты в духе милых бытовых зарисовок.

В 2014 году режиссер Макото Накамура при поддержке российских аниматоров сделал три новых кукольных эпизода. Они выглядели современнее, но сохранили главное: мягкий юмор и ту самую ламповую атмосферу оригинала.

В 2020 году Чебурашку перезапустили уже в 3D, подтянув к новой аудитории. Но дух опять не растеряли — Гена стал чуть задумчивее, больше читает и философствует, но по-прежнему носит галстук и не расстается с маленьким другом.