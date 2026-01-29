Меню
Чани ждет трагичный финал: грустные спойлеры к «Дюне 3»

29 января 2026 12:48
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Похоже, Дени Вильнев готовит зрителям драму.

До премьеры «Дюны 3» осталось меньше года, и зрители уже строят версии, что же они увидят в триквеле. Тот факт, что на экране появятся Лето Атрейдес II и его сестра-близнец Ганима, говорит о многом. По сюжету, они дети Пола Атрейдеса и его возлюбленной Чани.

Фанаты уже считают, что в третьей части покажут события, ведущие к гибели одной из ключевых героинь.

«Дюна 3»

Режиссёр Дени Вильнев все еще держит подробности истории при себе. Однако уже очевидно, что в основу фильма ляжет мрачный философский роман «Мессия Дюны».

Явным сигналом служит и актерский состав: приглашение исполнителей на роли Лето и Ганимы однозначно намекает на масштабный скачок вперёд во времени. Эти близнецы, дети Пола Атрейдеса и его наложницы Чани, появляются на свет лишь на излёте истории «Мессии».

Их введение в сюжет может быть в виде намёка, пророческого сна или краткого камео. Так это уже было с взрослой Алией во второй части.

Тем более, что в следующем романе франшизы «Дети Дюны», наследникам Атрейдесов уже по девять лет, и их взросление могло бы стать центральной темой последующих картин.

Но Вильнев вполне может объединить сюжеты нескольких книг уже в «Дюне 3». И тогда Чани ждет трагичный финал.

Кадр из фильма «Дюна»

Чани в «Дюне 3»

Появление этих героев может быть плохим предзнаменованием для судьбы героини. В оригинальном романе Чани погибает во время родов, подарив жизнь близнецам.

Двенадцатилетний временной промежуток между событиями сиквела и триквела даёт достаточно пространства для завершения истории любви Пола и Чани. Выход фильма, в которой мы, возможно, увидим эту трагическую развязку, намечена на 18 декабря.

Фото: Кадры из фильмов «Дюна» (2021), «Дюна: Часть вторая» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
