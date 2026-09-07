Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Братья Коэн «копировали» этот фильм на протяжении 25 лет — но никто не заметил

Братья Коэн «копировали» этот фильм на протяжении 25 лет — но никто не заметил

Проверено редакцией
Братья Коэн «копировали» этот фильм на протяжении 25 лет — но никто не заметил

Комедийное роуд-муви долго воспринимали как экранизацию «Одиссеи», но режиссеры вдохновлялись и другой литературной классикой.

Хотя братья Коэн в последние годы стали работать независимо друг от друга, тандем режиссеров всегда будет ассоциироваться с культовой классикой кинематографа — взять хотя бы «Фарго», «Старикам тут не место» и «Большого Лебовски».

Работы Коэнов впоследствии стали источником вдохновения для многих начинающих и уже довольно известных филммейкеров в Голливуде, но и сами братья когда-то вдохновлялись другой классикой во время создания одного из своих самых успешных фильмов — правда, все думали о совсем другом произведении.

«О, где же ты, брат?» вдохновлен не только «Одиссеей» Гомера

Кадр из фильма «О, где же ты, брат?»

Приключенческий фильм, вышедший еще в 2000 году, долгое время считался своеобразной экранизацией легендарной поэмы Гомера, хотя сюжет фильма лишь отдаленно напоминает эпическое сказание. Картина с Джорджем Клуни, Джоном Туртурро и Тимом Блейком Нельсоном в главных ролях рассказывает о побеге трех заключенных из тюрьмы после того, как один из них обещает соучастникам долю от припрятанного где-то богатства.

Как выяснилось позднее, некоторые элементы сюжета и даже пейзажей взяты непосредственно из «Волшебника из страны Оз» — в одном из своих интервью братья Коэн признались, что «О, где же ты, брат?» «позаимствовал» из «Волшебника» чуть ли не большую часть всей задумки.

Тем не менее, любимым фильмом братьев Коэн «Волшебник из страны Оз» тоже не является

Хотя многие могли бы подумать о том, что картина послужила источником вдохновения именно потому, что запала в душу режиссерам, на самом деле это не совсем так. Как позднее уточнили Коэны, сами они не могут назвать фильм, вышедший в 1939 году, лучшим в истории кинематографа — просто так вышло, что сами они настолько часто заставали картину на экране своего телевизора, что волей-неволей некоторые кадры все-таки запомнились режиссерам с поразительной точностью.

Фото: Кадр из фильма «О, где же ты, брат?» (2000)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Почему Хатидже к финалу «Великолепного века» начала носить короны вверх тормашками: заметили единицы, а не понял — никто Почему Хатидже к финалу «Великолепного века» начала носить короны вверх тормашками: заметили единицы, а не понял — никто Читать дальше 9 сентября 2026
Эти 3 фильма по Стивену Кингу сейчас невозможно смотреть: культовый №1 был во всех топах с 286 000 000 долларов сборов Эти 3 фильма по Стивену Кингу сейчас невозможно смотреть: культовый №1 был во всех топах с 286 000 000 долларов сборов Читать дальше 9 сентября 2026
А ведь Нео стоило просто выбрать другую таблетку: фанатская версия перевернула мир «Матрицы» А ведь Нео стоило просто выбрать другую таблетку: фанатская версия перевернула мир «Матрицы» Читать дальше 9 сентября 2026
Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Читать дальше 8 сентября 2026
А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал Читать дальше 8 сентября 2026
Этот осенний ужастик еще не вышел, а Стивен Кинг уже в восторге: «Но он просто особенный» Этот осенний ужастик еще не вышел, а Стивен Кинг уже в восторге: «Но он просто особенный» Читать дальше 7 сентября 2026
«Можно даже омолодить меня в кадре»: звезда «Сумерек» считает, что его герою надо посвятить приквел «Можно даже омолодить меня в кадре»: звезда «Сумерек» считает, что его герою надо посвятить приквел Читать дальше 7 сентября 2026
Во «Властелине колец» ему почти 90, а выглядит не старше 40: почему Арагорн вообще так долго живёт Во «Властелине колец» ему почти 90, а выглядит не старше 40: почему Арагорн вообще так долго живёт Читать дальше 7 сентября 2026
Эта сцена в «Темном рыцаре» привела китайцев в бешенство: Нолан ни за что не хотел ее вырезать Эта сцена в «Темном рыцаре» привела китайцев в бешенство: Нолан ни за что не хотел ее вырезать Читать дальше 6 сентября 2026
Только этого члена Братства кольца Толкин считал самым бесполезным: а вот Боромир смог лучше Только этого члена Братства кольца Толкин считал самым бесполезным: а вот Боромир смог лучше Читать дальше 6 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше