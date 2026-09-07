Братья Коэн «копировали» этот фильм на протяжении 25 лет — но никто не заметил

Хотя братья Коэн в последние годы стали работать независимо друг от друга, тандем режиссеров всегда будет ассоциироваться с культовой классикой кинематографа — взять хотя бы «Фарго», «Старикам тут не место» и «Большого Лебовски».

Работы Коэнов впоследствии стали источником вдохновения для многих начинающих и уже довольно известных филммейкеров в Голливуде, но и сами братья когда-то вдохновлялись другой классикой во время создания одного из своих самых успешных фильмов — правда, все думали о совсем другом произведении.

«О, где же ты, брат?» вдохновлен не только «Одиссеей» Гомера

Приключенческий фильм, вышедший еще в 2000 году, долгое время считался своеобразной экранизацией легендарной поэмы Гомера, хотя сюжет фильма лишь отдаленно напоминает эпическое сказание. Картина с Джорджем Клуни, Джоном Туртурро и Тимом Блейком Нельсоном в главных ролях рассказывает о побеге трех заключенных из тюрьмы после того, как один из них обещает соучастникам долю от припрятанного где-то богатства.

Как выяснилось позднее, некоторые элементы сюжета и даже пейзажей взяты непосредственно из «Волшебника из страны Оз» — в одном из своих интервью братья Коэн признались, что «О, где же ты, брат?» «позаимствовал» из «Волшебника» чуть ли не большую часть всей задумки.

Тем не менее, любимым фильмом братьев Коэн «Волшебник из страны Оз» тоже не является

Хотя многие могли бы подумать о том, что картина послужила источником вдохновения именно потому, что запала в душу режиссерам, на самом деле это не совсем так. Как позднее уточнили Коэны, сами они не могут назвать фильм, вышедший в 1939 году, лучшим в истории кинематографа — просто так вышло, что сами они настолько часто заставали картину на экране своего телевизора, что волей-неволей некоторые кадры все-таки запомнились режиссерам с поразительной точностью.