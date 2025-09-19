Меню
Киноафиша Статьи «Безусловно, он довольно силен»: Джеймс Ганн назвал имя героя, способного одолеть самого Супермена

19 сентября 2025 08:27
Кадр из фильма «Супермен»

Эпичную битву мы можем увидеть уже в ближайшем будущем.

Фанаты всегда считали Супермена непобедимым — ведь он может и поезд остановить, и взрыв планеты пережить. Но Джеймс Ганн, режиссёр нового «Супермена» и глава DC Studios, неожиданно заявил: есть герой, который реально способен дать отпор Кларку Кенту. И это вовсе не привычные соперники вроде Лекса Лютора или Бэтмена.

Кто сильнее Человека из стали

В новом фильме «Супермен» (2025) зрителям показали обновлённого героя — менее божественного, более человечного. В эфире SiriusXM Джеймс Ганн согласился с предположением радиоведущего Говарда Стерна: у Зеленого Фонаря есть все шансы победить Супермена. Причём речь идёт не о конкретном персонаже, а о целом Корпусе Фонарей, каждый из которых владеет кольцом невероятной силы.

Почему именно Зелёный Фонарь

Кольцо Фонаря — артефакт, который черпает энергию воли и может создавать любые объекты и конструкции. Его возможности практически безграничны, и если у обладателя хватит силы духа, он способен сразиться даже с самым могущественным криптонцем. Ганн подчеркнул: «Безусловно, он довольно силен». Звучит так, будто создатель киновселенной заранее готовит почву для будущего противостояния.

Что ждёт зрителей

В фильме «Супермен» мы уже видели одного из Фонарей — Гая Гарднера в исполнении Нэйтана Филлиона. Но вскоре зрителей ждёт сериал «Фонари» (2026), где в центре окажутся Хэл Джордан и Джон Стюарт. Именно они могут стать теми самыми соперниками, которых Супермену будет действительно трудно победить, пишет Soyuz.

Будущее киновселенной

Джеймс Ганн работает и над сиквелом «Человек завтрашнего дня», который выйдет в 2027 году. И если слухи о противостоянии Супермена и Зеленых Фонарей подтвердятся, нас ждёт одна из самых интригующих дуэлей во всём DC.

Возможно, впервые за долгое время Супермен столкнётся с тем, кто может сломать миф о его неуязвимости. А фанаты получат ответ на вопрос: что сильнее — сталь или воля?

Ранее мы писали: Финала зрители так и не дождались: 5 сериалов Netflix, которые закрыли слишком рано — у них и рейтинг неплохой.

Фото: Кадр из фильма «Супермен»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
