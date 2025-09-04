«Бегите, глупцы!»: фраза стала мемом, но ведь на самом деле Гэндальф этого не говорил

Трилогия «Властелин колец» стала почвой не только для разнообразных фанатских теорий, но и мемов. Один из самых популярных связан с падением Гэндальфа во время битвы с Балрогом в шахтах Мории.
«Бегите, глупцы!», — именно так, как считается, сказал тогда волшебник.
Но в оригинале дела обстояли иначе.
Что сказал Гэндальф во время битвы в Мории
В культовой сцене падения в Мории Гэндальф в фильме тихо произносит одну фразу.
«Летите, глупцы!» (Fly, you fools!), — заявил маг.
Режиссёр Питер Джексон намеренно сохранил оригинальное слово «fly» из книг, что стало данью уважения авторскому стилю Джона Толкина.
Автор часто использовал это слово в переносном смысле — как приказ действовать быстро и решительно.
Смысл фразы Гэндальфа
Фраза Гэндальфа породила множество теорий среди фанатов. Некоторые предположили, что маг намекал на возможность использовать гигантских орлов для полета в Мордор. Однако эта версия не выдерживает критики.
Во-первых, такой способ путешествия полностью противоречил бы идее секретности миссии. Огромные птицы сразу были бы замечены слугами Саурона.
Во-вторых, орлы в мире Толкина — не транспортное средство, а гордые и независимые существа. Лишь благодаря личной дружбе с вождём орлов Гваихиром Гэндальф мог иногда рассчитывать на помощь, но точно не для масштабных перелётов всего Братства.
На самом деле слово «fly» у Толкина использовалось в переносном смысле. Фраза означала «спасайтесь всеми возможными способами», а не буквальное указание лететь.
Локализаторы перевели ее как «бегите» для лучшего понимания зрителями.
