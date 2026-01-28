Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи BAFTA-2026 объявила номинантов на премию: «Битва за битвой» и «Грешники» снова вышли в лидеры — 22 февраля буду внимательно следить за итогами

BAFTA-2026 объявила номинантов на премию: «Битва за битвой» и «Грешники» снова вышли в лидеры — 22 февраля буду внимательно следить за итогами

28 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Битва за битвой»

А вот кто из актеров может завоевать статуэтку. Там не все так однозначно.

Британская киноакадемия объявила номинантов на 79-ю премию BAFTA, и список получился таким, что спорить будут долго. Здесь есть и авторское кино, и жанровые хиты, и актеры, которые давно ходят вокруг наградного пьедестала. Лидеры определились сразу, но интрига никуда не делась.

Кто забрал больше всего номинаций

Абсолютный фаворит этого года — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. У фильма 14 номинаций, и это всего на две меньше рекорда «Ганди» 1982 года. Картина претендует на «Лучший фильм», а сам Андерсон — на режиссерскую награду.

Чуть позади идет хоррор «Грешники» с 13 номинациями, включая главные категории. Далее в плотной группе «Гамнет» и «Марти Великолепный» — по 11 упоминаний у каждого. Почти все эти фильмы уже засветились и в оскаровских списках, так что BAFTA в этом году выглядит как генеральная репетиция.

Актерская гонка и что будет дальше

В актерских категориях без сюрпризов, но с сильной конкуренцией. Леонардо ДиКаприо, Майкл Б. Джордан и Тимоти Шаламе встречаются в одном списке, и каждый из них идет с проектом, который активно обсуждают. В женской категории — Эмма Стоун, Джесси Бакли, Кейт Хадсон и Ренате Реинсве, и здесь исход тоже не выглядит очевидным.

Церемония пройдет 22 февраля, ведущим станет Алан Камминг. И главный вопрос уже висит в воздухе. Станет ли этот год триумфом одного фильма или BAFTA снова разложит награды по разным полкам, оставив всех немного недовольными?

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
95% на RT и 80 на Metacritic: почему фильм Вербински 2025 года неожиданно выстрелил 95% на RT и 80 на Metacritic: почему фильм Вербински 2025 года неожиданно выстрелил Читать дальше 29 января 2026
Позорные 16% у критиков на RT— и первое место в США: фильм Бекмамбетова обогнал «Аватар» после 5 недель лидерства Позорные 16% у критиков на RT— и первое место в США: фильм Бекмамбетова обогнал «Аватар» после 5 недель лидерства Читать дальше 26 января 2026
Этот боевик 2025 года даже круче, чем «Джон Уик»: 13 номинаций на «Оскар» — это заслуженно Этот боевик 2025 года даже круче, чем «Джон Уик»: 13 номинаций на «Оскар» — это заслуженно Читать дальше 25 января 2026
Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Читать дальше 25 января 2026
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
После «Очень странных дел» ожидания высокие: что известно о новом хоррор-сериале братьев Даффер — премьера 26 марта После «Очень странных дел» ожидания высокие: что известно о новом хоррор-сериале братьев Даффер — премьера 26 марта Читать дальше 29 января 2026
«Пролетая над гнездом кукушки» россияне годами понимали неправильно: что не так с названием культовой драмы «Пролетая над гнездом кукушки» россияне годами понимали неправильно: что не так с названием культовой драмы Читать дальше 29 января 2026
20,5 млрд минут просмотра и 500 млн зрителей: самый популярный мультик на Netflix 20,5 млрд минут просмотра и 500 млн зрителей: самый популярный мультик на Netflix Читать дальше 29 января 2026
Любимые блинчики Бутча из «Криминального чтива» получаются очень нежными благодаря ингредиенту, который в России используют редко, а зря Любимые блинчики Бутча из «Криминального чтива» получаются очень нежными благодаря ингредиенту, который в России используют редко, а зря Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше