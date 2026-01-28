BAFTA-2026 объявила номинантов на премию: «Битва за битвой» и «Грешники» снова вышли в лидеры — 22 февраля буду внимательно следить за итогами

А вот кто из актеров может завоевать статуэтку. Там не все так однозначно.

Британская киноакадемия объявила номинантов на 79-ю премию BAFTA, и список получился таким, что спорить будут долго. Здесь есть и авторское кино, и жанровые хиты, и актеры, которые давно ходят вокруг наградного пьедестала. Лидеры определились сразу, но интрига никуда не делась.

Кто забрал больше всего номинаций

Абсолютный фаворит этого года — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. У фильма 14 номинаций, и это всего на две меньше рекорда «Ганди» 1982 года. Картина претендует на «Лучший фильм», а сам Андерсон — на режиссерскую награду.

Чуть позади идет хоррор «Грешники» с 13 номинациями, включая главные категории. Далее в плотной группе «Гамнет» и «Марти Великолепный» — по 11 упоминаний у каждого. Почти все эти фильмы уже засветились и в оскаровских списках, так что BAFTA в этом году выглядит как генеральная репетиция.

Актерская гонка и что будет дальше

В актерских категориях без сюрпризов, но с сильной конкуренцией. Леонардо ДиКаприо, Майкл Б. Джордан и Тимоти Шаламе встречаются в одном списке, и каждый из них идет с проектом, который активно обсуждают. В женской категории — Эмма Стоун, Джесси Бакли, Кейт Хадсон и Ренате Реинсве, и здесь исход тоже не выглядит очевидным.

Церемония пройдет 22 февраля, ведущим станет Алан Камминг. И главный вопрос уже висит в воздухе. Станет ли этот год триумфом одного фильма или BAFTA снова разложит награды по разным полкам, оставив всех немного недовольными?