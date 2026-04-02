Аллочка, Саша и Таня и кто еще? «Универ. 15 лет спустя» объединит прежних героев — старт уже в апреле

В середине апреля телевизионные экраны ждёт премьера долгожданного продолжения культового ситкома — «Универ. 15 лет спустя». Этот проект станет уже третьим сезоном в рамках возрождения полюбившейся зрителям комедийной вселенной.

К своим привычным ролям вернулись ключевые актёры франшизы.

Сюжет

В жизни героев вновь произошли серьёзные перемены. Майкл и Варя вместе с детьми возвращаются в Москву, где их ждут неожиданные сложности, связанные с переездом и необходимостью заново обустраивать быт.

Антон пытается выстроить отношения с Мариной и освоиться в роли отца для Полины, однако внезапное появление её биологического отца ломает привычный уклад и заставляет героя пересмотреть многое из того, что казалось уже решённым.

Валя, наконец, добивается долгожданного карьерного роста, но этот успех нарушает хрупкий баланс в его семье с Машей, ставя их брак перед серьёзным испытанием.

Тем временем возвращение Кузи, который за прошедшие годы превратился в успешного предпринимателя, даёт старт новой сюжетной линии. В центре конфликта оказывается его противостояние с Аллой Гришко — теперь это влиятельная и жёсткая фигура, не привыкшая оглядываться на прошлое.

Детали

Как отмечают создатели, «Универ» по сей день остаётся одним из самых узнаваемых комедийных проектов на ТНТ. Франшиза последовательно развивает истории своих персонажей, не обнуляя их опыт от сезона к сезону. Новый сезон продолжает эту логику: герои оказываются в ситуациях, где прежние, привычные модели поведения уже не работают, и им приходится заново выстраивать отношения с близкими и с самими собой.

В результате получился сплав драмы и комедии — жанровый коктейль, который нечасто встречается в отечественных ситкомах. Насколько такая формула придётся по вкусу зрителям, станет ясно уже с 13 апреля.