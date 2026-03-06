Меню
Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы

6 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Гардемарины, вперёд!»

Некоторые пересечения с историей все же можно найти.

«Гардемарины, вперёд!» выстрелили в конце 80-х и моментально оккупировали сердца советских зрительниц. Ещё бы: три красавца в мундирах, шпаги, тайны, верность и коварство — всё, что нужно для идеального приключенческого романа на экране.

Исполнители ролей стали кумирами, а их герои казались настоящими, почти историческими. Тем более что в сюжете мелькали реальные фигуры вроде вице‑канцлера Бестужева или императрицы Елизаветы. И хотя гардемарины — персонажи вымышленные, любопытные фанаты до сих пор гадают, не было ли у каждого из них реального прототипа.

Прототипы гардемаринов

В списках выпускников Академии морской гвардии никакого Алёши Корсака не значится — это персонаж выдуманный. Но фамилия Корсаковы в России известна хорошо, и среди дворянского рода действительно попадались Алексеи.

Вот только все они были людьми состоятельными, и нужды считать каждую копейку не знали. Один из них, Алексей Иванович, дошёл до высоких генеральских чинов.

А вот в случае с героем Владимира Шевелькова можно покопать поглубже. В XVIII веке жил князь Олег Оленев, и был у него внебрачный сын по имени Никита. Молодой человек какое‑то время состоял адъютантом при вице‑канцлере Бестужеве.

Но если в кино история закончилась красиво, то в жизни всё вышло иначе. Никиту заподозрили в заговоре против императрицы Елизаветы и сослали.

С Александром Беловым всё сложнее: в исторических бумагах гардемарин с таким именем не значится.

Кадр из сериала «Гардемарины, вперёд!»

Другие герои

А вот Анна Бестужева — фигура настоящая, так же как и Якоб Бергер. Правда, в фильме их судьбы слегка подкрутили в сторону художественного вымысла.

Автор Дзен‑канала «Кинодом» предполагает, что и Анастасия Ягужинская могла иметь реальный прототип. В источниках будто бы встречается упоминание о девице Настасье с такой фамилией, правда, подробностей о ней почти не сохранилось.

Фото: Кадры из сериала «Гардемарины, вперёд!»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
