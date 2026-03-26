А ведь в СССР было свое аниме — его делали 8 лет вместе с Японией: вы точно попадали на него по ТВ

26 марта 2026 19:06
Кадр из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло. Фильм первый» (1986)

Проект тогда не имел аналогов по масштабу.

Мультипликационный сериал «Приключения пингвиненка Лоло» является одним из ключевых явлений в истории советской анимации. Для множества зрителей он стал не просто ярким детским фильмом, но и важным культурным событием.

Однако немногие знают, что эта картина появилась на свет благодаря необычному сотрудничеству между СССР и Японией, а процесс ее создания длился около восьми лет.

Как возник замысел

Все стартовало в 1973-м, когда японский продюсер Такэо Нисигути прибыл в Советский Союз. Очарованный работами местных аниматоров, он предложил сделать совместный фильм.

В конечном счете остановились на нейтральной и понятной всем теме — истории о пингвинах, что позволило сгладить культурные различия. Рисованная часть выполнялась в СССР, японская же сторона занималась техническим обеспечением и продюсированием.

«Приключения пингвиненка Лоло» можно назвать первым опытом «советского аниме», а также одним из немногих совместных проектов подобного масштаба.

Сериал отличается непривычной для отечественной школы анимации стилистикой, в которой явно угадываются японские черты. Музыкальное оформление, к примеру, создал композитор Масахито Маруяма, что добавляет мультфильму неповторимого колорита.

Три фильма

Трилогия, включающая три эпизода, демонстрирует любопытную перемену в повествовании. Первая серия полна детской беззаботности и забавных сцен из жизни пингвинов, однако с каждым последующим выпуском сюжет становится все серьезнее.

К завершению истории мультсериал превращается в тяжелую драму, где персонажи сталкиваются с реальными угрозами, такими как браконьеры.

Мультфильм получил огромное распространение за границами Советского Союза — его демонстрировали в европейских государствах, Латинской Америке и странах Ближнего Востока.

Кадр из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло. Фильм первый» (1986)
Светлана Левкина
