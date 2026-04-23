Киноафиша Статьи А был ли вообще в реальности рядовой Райан? Вот какую легенду использовал Спилберг

А был ли вообще в реальности рядовой Райан? Вот какую легенду использовал Спилберг

23 апреля 2026 13:00
Кадр из фильма «Спасти рядового Райана»

Режиссер искусно смешал факты и вымысел.

Эпизод высадки союзников в Нормандии из фильма «Спасти рядового Райана» признают одной из самых правдоподобных батальных сцен в кино. Даже участники тех событий подтверждали: на экране воспроизведён подлинный ужас того дня. Но вот сюжетная линия о поисках и эвакуации одного бойца — это искусная смесь фактов и выдумки режиссёра.

В основу фильма легла непростая судьба семейства Ниланд. Родители потеряли на фронтах Второй мировой троих сыновей из четырёх.

Последнего оставшегося в живых брата, Фредерика, действительно отвели с передовой. Однако никакой опасной миссии под командованием капитана Миллера не существовало — просто сработал штабной приказ.

Эта норма называлась «Политика единственного выжившего». Её приняли после того, как в одном сражении погибли все пятеро братьев Салливан — их корабль затонул вместе с командой.

Спилберг гениально совместил документальную точность в деталях боя (хаос, грязь, случайные смерти) с придуманной, но заставляющей думать моральной проблемой: стоит ли рисковать несколькими жизнями ради одного человека? Эта дилемма, хоть и не имела места в реальной истории, не теряет остроты до сих пор.

Фото: Кадр из фильма «Спасти рядового Райана» (1998)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
