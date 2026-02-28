9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO

Где создавали атмосферу одного из самых популярных сериалов 2026 года.

Финал первого сезона «Рыцарь Семи Королевств» установил рекорд: за первые 3 дня его посмотрели 9,5 миллиона зрителей на HBO и HBO Max в США. Это на 42 процента больше, чем у премьерной серии, стартовавшей с 6,7 миллиона.

В среднем сезон собирал около 14 миллионов зрителей в США и 26 миллионов по миру на эпизод. Проект занял третье место по популярности в истории HBO Max. Но где же снимали столь атмосферный сериал, который сумел удержать такую аудиторию?

Северная Ирландия как основная площадка

Первый сезон полностью создавался в Северной Ирландии. Главной базой стала студия «Титаник» в Белфасте площадью более 65 000 квадратных метров. Именно здесь в течение 8 сезонов работала команда «Игры престолов». В павильонах проходили интерьерные съёмки, турнирные сцены и масштабные постановки.

Натурные эпизоды снимали в замке Гленарм, которому более 400 лет, а также в замке Майра. Камеры работали в лесном парке Толлимор и у подножия горы Хен-Маунтин. Эти локации уже знакомы поклонникам по северным землям Вестероса.

Город, построенный специально для сериала

Для первого сезона художники возвели декорацию города Ашфорд. Средневековый квартал построили на территории поместья замка Гленарм. Там появились десятки деревянных домов, рыночная площадь и турнирное поле, где разворачиваются ключевые события сезона.

Северная Ирландия остаётся центром производства проектов по вселенной Джорджа Мартина благодаря инфраструктуре и налоговым льготам. «Рыцарь Семи Королевств» продолжил эту стратегию: новый сюжет, но проверенные пейзажи и масштабные декорации.