Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи +800 млн рублей в копилку: только одна премьера в российском прокате сорвала кассу этим летом — и все благодаря Стоянову

+800 млн рублей в копилку: только одна премьера в российском прокате сорвала кассу этим летом — и все благодаря Стоянову

4 сентября 2025 13:46
Кадр из фильма «На деревню дедушке»

Такого не ожидали даже прокатчики.

Лето 2025 года стало настоящим провалом для кинотеатров — ни одна премьера не смогла преодолеть рубеж в миллиард рублей. Это антирекорд сезона.

Неожиданным героем оказалась комедия «На деревню дедушке» — именно она продемонстрировала лучший результат, хоть и не дотянула до заветной суммы.

Интересно, что сам актер изначально верил в потенциал проекта — в отличие от скептически настроенных прокатчиков.

Данные проката

За лето ни один релиз в российском прокате так и не смог достичь миллиардных сборов, а единственным ярким пятном стала лента «На деревню дедушке».

Картина с Юрием Стояновым, вышедшая ещё 12 июня, к сентябрю собрала почти 800 миллионов рублей — это лучший результат сезона. Для сравнения: остальные проекты не дотянули даже до 500 миллионов.

Самое интересное — успех стал сюрпризом для прокатчиков. Эксперты предсказывали сборы в районе 200 миллионов, но фильм превысил ожидания вчетверо. Оказалось, что добрая, качественная комедия без громких спецэффектов может найти отклик у зрителей всех возрастов.

«Это доказывает, что лента нашла свою публику», — поделился в разговоре с НСН член совета АВК Роман Исаев.

Сюжет фильма «На деревню дедушке»

История вращается вокруг десятилетнего Владика, который дни напролёт проводит за компьютером, увлекаясь нейросетями и мечтая о карьере программиста.

Когда мать вынуждена уехать в командировку, она отправляет сына в деревню к своему отцу, с которым не общалась больше 12 лет. Для Владика, привыкшего к технологиям и городскому комфорту, эта поездка кажется катастрофой — особенно перед важным IT-конкурсом с крупным призом.

Попытки уговорить деда отвезти его на соревнования проваливаются. Тогда мальчик начинает настоящую диверсию — всеми способами досаждает старику, надеясь, что тот вышлет его обратно в город. Но дед оказывается хитрее.

Кадр из фильма «На деревню дедушке»

Юрий Стоянов о фильме «На деревню дедушке»

Юрий Стоянов не скрывал, что верит в успех «На деревню дедушке» с самого начала. Актер отмечал особую ценность проекта — по его мнению, зрители устали от надуманных сюжетов и подсознательно тянутся к искренности на экране.

«Это добрая картина для семьи, это принципиально не "попкорновое" кино», — говорил актер.

Его слова оказались пророческими — именно эта камерность стала главным козырем фильма.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали фильм.

Фото: Кадры из фильма «На деревню дедушке» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше