+800 млн рублей в копилку: только одна премьера в российском прокате сорвала кассу этим летом — и все благодаря Стоянову

Лето 2025 года стало настоящим провалом для кинотеатров — ни одна премьера не смогла преодолеть рубеж в миллиард рублей. Это антирекорд сезона.

Неожиданным героем оказалась комедия «На деревню дедушке» — именно она продемонстрировала лучший результат, хоть и не дотянула до заветной суммы.

Интересно, что сам актер изначально верил в потенциал проекта — в отличие от скептически настроенных прокатчиков.

Данные проката

За лето ни один релиз в российском прокате так и не смог достичь миллиардных сборов, а единственным ярким пятном стала лента «На деревню дедушке».

Картина с Юрием Стояновым, вышедшая ещё 12 июня, к сентябрю собрала почти 800 миллионов рублей — это лучший результат сезона. Для сравнения: остальные проекты не дотянули даже до 500 миллионов.

Самое интересное — успех стал сюрпризом для прокатчиков. Эксперты предсказывали сборы в районе 200 миллионов, но фильм превысил ожидания вчетверо. Оказалось, что добрая, качественная комедия без громких спецэффектов может найти отклик у зрителей всех возрастов.

«Это доказывает, что лента нашла свою публику», — поделился в разговоре с НСН член совета АВК Роман Исаев.

Сюжет фильма «На деревню дедушке»

История вращается вокруг десятилетнего Владика, который дни напролёт проводит за компьютером, увлекаясь нейросетями и мечтая о карьере программиста.

Когда мать вынуждена уехать в командировку, она отправляет сына в деревню к своему отцу, с которым не общалась больше 12 лет. Для Владика, привыкшего к технологиям и городскому комфорту, эта поездка кажется катастрофой — особенно перед важным IT-конкурсом с крупным призом.

Попытки уговорить деда отвезти его на соревнования проваливаются. Тогда мальчик начинает настоящую диверсию — всеми способами досаждает старику, надеясь, что тот вышлет его обратно в город. Но дед оказывается хитрее.

Юрий Стоянов о фильме «На деревню дедушке»

Юрий Стоянов не скрывал, что верит в успех «На деревню дедушке» с самого начала. Актер отмечал особую ценность проекта — по его мнению, зрители устали от надуманных сюжетов и подсознательно тянутся к искренности на экране.

«Это добрая картина для семьи, это принципиально не "попкорновое" кино», — говорил актер.

Его слова оказались пророческими — именно эта камерность стала главным козырем фильма.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали фильм.