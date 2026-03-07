Меню
8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра

8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра

7 марта 2026 19:06
Кадр из сериала «Мы были лжецами»

Думала про обычную подростковую драму, а получила один из самых печальных финалов.

Мини-сериалы хороши тем, что не требуют месяцев просмотра. История укладывается в один сезон и не распадается на бесконечные продолжения. Именно поэтому многие обратили внимание на сериал «Мы были лжецами» (2025), который вышел на Amazon Prime Video.

Проект сочетает детектив, подростковую драму и атмосферу красивой жизни, за которой скрывается трагедия.

О чем сериал «Мы были лжецами»

Американский сериал «Мы были лжецами» вышел в 2025 году и состоит из 8 эпизодов. Проект снят по популярному роману писательницы Э. Локхарт. Жанр сочетает триллер, мелодраму, драму и детектив, а рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,2.

В центре истории находится богатая семья Синклеров, которая каждое лето собирается на собственном острове Бичвуд. Там растут трое внуков — Каденс, Джонни и Миррен. К их компании присоединяется Гат, и четверку друзей начинают называть «Лжецами».

Тайна шестнадцатого лета

Все меняется одним летом, когда Каденс находят на пляже без сознания. Девушка почти ничего не помнит о произошедшем и не может объяснить, что случилось на острове. Семья избегает разговоров, словно пытаясь стереть прошлое.

Через год героиня возвращается на Бичвуд, чтобы восстановить память и понять правду. Постепенно становится ясно, что за идеальными пейзажами и богатой жизнью скрываются семейные конфликты, борьба за наследство и опасные секреты.

«Мы были лжецами» продолжает тренд сериалов о богатых семьях с темными тайнами, который усилился после успеха «Белого лотоса». История развивается спокойно, но к финалу превращается в трагедию, к которой сериал аккуратно подводит зрителя с самого начала.

Фото: Кадр из сериала «Мы были лжецами»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
