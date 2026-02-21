Меню
Киноафиша Статьи 6 000 000 000 в кассе и без признаков усталости: «Чебурашка 2» идет к рекорду, но получится ли догнать первую часть?

21 февраля 2026 12:19
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Кто еще в тройке лидеров?

«Чебурашка 2» к концу второго месяца проката собрал шесть миллиардов рублей — такие данные приводит ЕАИС. Для российского кино это уже не просто удачный релиз, а показатель устойчивого зрительского интереса.

Картина держится в прокате уверенно и без резких провалов, продолжая собирать кассу даже после новогоднего ажиотажа.

Первая часть за все время проката заработала 6,7 миллиарда рублей и до сих пор остается самым кассовым российским фильмом. Теперь у сиквела есть все шансы приблизиться к этому результату, хотя повторить рекорд будет непросто — эффект новизны в кино работает только один раз.

Параллельно в прокате идут и другие громкие проекты, стартовавшие 1 января. «Буратино» и «Простоквашино» практически сравнялись в гонке: у первого сейчас 2,395 миллиарда рублей, у второго — 2,428 миллиарда. Разница минимальная, и борьба продолжается.

На этом фоне становится очевидно, что семейное кино остается главным драйвером кассы. Зритель готов идти в кино, если история узнаваемая, персонажи любимые, а настроение — понятное и теплое. Цифры это подтверждают лучше любых прогнозов.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
