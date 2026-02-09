5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров

Зимние вечера словно созданы для тёплых мультфильмов. Например, для уже ставшей мировой классикой истории «Маша и Медведь». Этот сериал способен растопить лёд даже в самую холодную погоду.

Мы нашли пять особенно уютных серий. Они прекрасно подойдут для семейного просмотра, когда за окном метель. Здесь найдётся всё: нужное настроение, добрый юмор для зрителей всех возрастов и то самое чувство, которое возвращает в детство.

«Раз, два, три! Елочка, гори!» (сезон 1, серия 3, 342 млн просмотров)

Ощутив первые зимние запахи, Медведь просыпается в предвкушении праздника. Он с любовью украшает свой дом, наряжает пушистую ёлку и с нетерпением ждёт Деда Мороза.

Но вместо долгожданного гостя на пороге появляется неугомонная Маша. В одно мгновение уютный вечер превращается в весёлый хаос: ёлочные огоньки мигают тревожно, игрушки оказываются на полу. Но отчаиваться наши герои не собираются, ведь они точно знают — Новый год обязательно принесёт своё волшебство.

«Следы невиданных зверей» (сезон 1, серия 4, 233 млн просмотров)

Первый снег окутал лес пушистым покрывалом. На белых сугробах появились загадочные отпечатки. Маша, разумеется, тут же принимается их расследовать.

Медведь пытается научить её разбираться в звериных следах, но версии девочки настолько удивительны, что он лишь разводит лапами. Кажется, её воображению нет предела. Однако в конце концов выясняется, что детская фантазия не так уж далека от реальности.

«Один дома» (сезон 1, серия 21, 135 млн просмотров)

Под Новый год случаются настоящие чудеса. Маша находит необычную шляпу, которая словно по волшебству наполняется подарками для всех лесных жителей.

Надев яркий клоунский наряд, она отправляется в лес, чтобы подарить каждому немного радости и праздничного сюрприза. Даже для Медведя в её волшебной шляпе найдётся что-то особое, ведь Маша точно знает: в этот день никто не должен остаться без внимания.

«Кто сегодня Дед Мороз?» (сезон 6, серия 117, 37 млн просмотров)

Медведь усердно готовится к празднику, а Маша решает выучить стихотворение для Деда Мороза. Она быстро смекает, что за каждое успешное выступление полагается конфета. И конечно, делает логичный вывод: чем чаще выступаешь, тем больше получаешь сладостей.

В итоге у Маши оказывается целый мешок угощений, а остальные участники праздника довольствуются лишь впечатлениями.

«Дело было в январе» (сезон 7, серия 149, 85 млн просмотров)

Январь, увлёкшись игрой с Машей, роняет свой волшебный жезл в глубокий сугроб. А время не ждёт — совсем скоро он должен передать свои права следующему месяцу, Февралю.

За всем этим строго наблюдает суровый Декабрь. Но Маша не теряется, она берёт всё в свои руки. Девочка организует поиски пропажи, активно руководит процессом и спасает месяцы от путаницы.