Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров

5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров

9 февраля 2026 21:31
Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Эпизоды уже успели оценить зрители.

Зимние вечера словно созданы для тёплых мультфильмов. Например, для уже ставшей мировой классикой истории «Маша и Медведь». Этот сериал способен растопить лёд даже в самую холодную погоду.

Мы нашли пять особенно уютных серий. Они прекрасно подойдут для семейного просмотра, когда за окном метель. Здесь найдётся всё: нужное настроение, добрый юмор для зрителей всех возрастов и то самое чувство, которое возвращает в детство.

«Раз, два, три! Елочка, гори!» (сезон 1, серия 3, 342 млн просмотров)

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Ощутив первые зимние запахи, Медведь просыпается в предвкушении праздника. Он с любовью украшает свой дом, наряжает пушистую ёлку и с нетерпением ждёт Деда Мороза.

Но вместо долгожданного гостя на пороге появляется неугомонная Маша. В одно мгновение уютный вечер превращается в весёлый хаос: ёлочные огоньки мигают тревожно, игрушки оказываются на полу. Но отчаиваться наши герои не собираются, ведь они точно знают — Новый год обязательно принесёт своё волшебство.

«Следы невиданных зверей» (сезон 1, серия 4, 233 млн просмотров)

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Первый снег окутал лес пушистым покрывалом. На белых сугробах появились загадочные отпечатки. Маша, разумеется, тут же принимается их расследовать.

Медведь пытается научить её разбираться в звериных следах, но версии девочки настолько удивительны, что он лишь разводит лапами. Кажется, её воображению нет предела. Однако в конце концов выясняется, что детская фантазия не так уж далека от реальности.

«Один дома» (сезон 1, серия 21, 135 млн просмотров)

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Под Новый год случаются настоящие чудеса. Маша находит необычную шляпу, которая словно по волшебству наполняется подарками для всех лесных жителей.

Надев яркий клоунский наряд, она отправляется в лес, чтобы подарить каждому немного радости и праздничного сюрприза. Даже для Медведя в её волшебной шляпе найдётся что-то особое, ведь Маша точно знает: в этот день никто не должен остаться без внимания.

«Кто сегодня Дед Мороз?» (сезон 6, серия 117, 37 млн просмотров)

5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров

Медведь усердно готовится к празднику, а Маша решает выучить стихотворение для Деда Мороза. Она быстро смекает, что за каждое успешное выступление полагается конфета. И конечно, делает логичный вывод: чем чаще выступаешь, тем больше получаешь сладостей.

В итоге у Маши оказывается целый мешок угощений, а остальные участники праздника довольствуются лишь впечатлениями.

«Дело было в январе» (сезон 7, серия 149, 85 млн просмотров)

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Январь, увлёкшись игрой с Машей, роняет свой волшебный жезл в глубокий сугроб. А время не ждёт — совсем скоро он должен передать свои права следующему месяцу, Февралю.

За всем этим строго наблюдает суровый Декабрь. Но Маша не теряется, она берёт всё в свои руки. Девочка организует поиски пропажи, активно руководит процессом и спасает месяцы от путаницы.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думали, что «Маша и медведь» сняты по русской сказке? На самом деле авторы «списали» хит с американского мультика Думали, что «Маша и медведь» сняты по русской сказке? На самом деле авторы «списали» хит с американского мультика Читать дальше 9 февраля 2026
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
Не такой уж Илья Муромец герой: поняла это, когда внимательно пересмотрела мультфильм Не такой уж Илья Муромец герой: поняла это, когда внимательно пересмотрела мультфильм Читать дальше 9 февраля 2026
Почему именно от «Маши и Медведя» сходят с ума в мусульманских странах? Дело во внешности малышки Почему именно от «Маши и Медведя» сходят с ума в мусульманских странах? Дело во внешности малышки Читать дальше 8 февраля 2026
11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) 11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) Читать дальше 8 февраля 2026
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз «Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз Читать дальше 7 февраля 2026
Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Читать дальше 7 февраля 2026
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 7 февраля 2026
В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше