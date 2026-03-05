Меню
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке

5 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Черная любовь»

Актер повел себя нескромно.

Российские поклонницы турецких сериалов снова увидели Бурака Озчивита. В начале марта актёр приехал в Москву со своим моноспектаклем «Самая красивая девушка Стамбула» и заодно пообщался с журналистами и зрителями. В разговоре он честно признался о самых любимых проектах в турдизи.

Какие сериалы рекомендует Бурак Озчивит

Бурак Озчивит, как выяснилось, ничуть не стесняется хвалить собственные работы. В список его самых любимых турецких сериалов попали только те, где он сам и сыграл главные роли. Среди них — исторические «Великолепный век» и «Основание: Осман», мелодрамы «Чёрная любовь» и «Королёк — птичка певчая».

«Они же очень популярны в России, не так ли?»,уточнил актер.

Кадр из сериала «Великолепный век»

О турдизи в России

Бурак Озчивит не скрывает, что его приятно удивляет отношение российской публики к турецкому кино. По его словам, стоит чему‑то стать популярным в Турции — и волна тут же доходит до России. Зрители здесь не просто смотрят, а по‑настоящему вживаются в истории, пропускают их через себя.

«Турецкие сериалы любят во многих странах, но в России к ним какое‑то особенное, трепетное отношение», — отметил Озчивит.

Фото: Кадры из сериалов «Черная любовь», «Великолепный век»
Светлана Левкина
