4 сезон придется смотреть до 2028 года? Когда покажут финал новых серий «О моём перерождении в слизь»

Crunchyroll запустил трансляцию четвёртого сезона хита среди исекаев — «О моём перерождении в слизь». Главный герой Римуру Темпест, в прошлом обычный клерк, после смерти заново родился в фэнтезийном мире в обличье разумной слизи.

Новый сезон станет самым крупным по числу эпизодов за всё время существования шоу.

Расписание

Первая часть четвёртого сезона состоит из 12 серий. Их публикуют каждую пятницу. Последняя серия этой части выйдет 19 июня.

Всего в сезоне запланировано пять частей. График релиза остальных пока не раскрывается.

Суть сюжета

Римуру продолжает налаживать мир между людьми и монстрами. Чем сильнее становится его государство, тем острее политические конфликты. В числе его противников — Гранбелл Роццо и его внучка Марибель. Демон-лорд Леон Кромвель действует в своих интересах. Также в мире должно появиться новое Геройское воплощение.

Ожидается, что четвёртый сезон будет выходить вплоть до 2028 года. Если прогнозы сбудутся, общее число серий за все пять частей превысит 60.