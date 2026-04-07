Меню
Русский English
Отмена
4 сезон придется смотреть до 2028 года? Когда покажут финал новых серий «О моём перерождении в слизь»

7 апреля 2026 08:00
Авторы пошли на неожиданный шаг.

Crunchyroll запустил трансляцию четвёртого сезона хита среди исекаев — «О моём перерождении в слизь». Главный герой Римуру Темпест, в прошлом обычный клерк, после смерти заново родился в фэнтезийном мире в обличье разумной слизи.

Новый сезон станет самым крупным по числу эпизодов за всё время существования шоу.

Расписание

Первая часть четвёртого сезона состоит из 12 серий. Их публикуют каждую пятницу. Последняя серия этой части выйдет 19 июня.

Всего в сезоне запланировано пять частей. График релиза остальных пока не раскрывается.

Суть сюжета

Римуру продолжает налаживать мир между людьми и монстрами. Чем сильнее становится его государство, тем острее политические конфликты. В числе его противников — Гранбелл Роццо и его внучка Марибель. Демон-лорд Леон Кромвель действует в своих интересах. Также в мире должно появиться новое Геройское воплощение.

Ожидается, что четвёртый сезон будет выходить вплоть до 2028 года. Если прогнозы сбудутся, общее число серий за все пять частей превысит 60.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый печальный финал в истории аниме: из-за чего умер Лайт в «Тетради смерти» Самый печальный финал в истории аниме: из-за чего умер Лайт в «Тетради смерти» Читать дальше 8 апреля 2026
В возраст героев аниме «Дандадан» сложно поверить: Сейко язык не повернется даже бабушкой назвать В возраст героев аниме «Дандадан» сложно поверить: Сейко язык не повернется даже бабушкой назвать Читать дальше 7 апреля 2026
Это аниме от автора «Стального алхимика» уже называют хитом сезона: где смотреть «Цугаи загробного мира» Это аниме от автора «Стального алхимика» уже называют хитом сезона: где смотреть «Цугаи загробного мира» Читать дальше 6 апреля 2026
А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов Читать дальше 3 апреля 2026
Эту идею жуткого мультика придумали еще в СССР: зачем в новых «Чемпионах» снялся Шепс Эту идею жуткого мультика придумали еще в СССР: зачем в новых «Чемпионах» снялся Шепс Читать дальше 3 апреля 2026
Эти арахисовые колечки Папа в «Трех котах» всегда печет малышам: лучший вариант для чаепития после весенней прогулки Эти арахисовые колечки Папа в «Трех котах» всегда печет малышам: лучший вариант для чаепития после весенней прогулки Читать дальше 8 апреля 2026
За 25 лет накопилось много вопросов к «Шреку»: замечали эти странности? Их минимум 4 За 25 лет накопилось много вопросов к «Шреку»: замечали эти странности? Их минимум 4 Читать дальше 8 апреля 2026
НТВ меняет правила игры: новый сериал «Марик» со звездой «Лихих» может забрать зрителей у «Первого отдела» и «Невского» НТВ меняет правила игры: новый сериал «Марик» со звездой «Лихих» может забрать зрителей у «Первого отдела» и «Невского» Читать дальше 6 апреля 2026
26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды 26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды Читать дальше 6 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше