370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников»

13 марта 2026 11:50
Кадр из фильма «Грешники»

У режиссера свои принципы.

«Грешники» неожиданно для многих выстрелили так, что мало не показалось. При скромном по нынешним меркам бюджете в 90 млн долларов лента умудрилась собрать в прокате 370 млн, а заодно засветиться в главных номинациях на «Оскар». Успех более чем ощутимый.

Концовка у картины вышла открытой, словно специально оставляя пространство для маневра и возможного сиквела. Однако режиссер Райан Куглер, подаривший миру «Черную пантеру», пока не поддается искушению и твердит, что история рассказана полностью и продолжать он ее не планирует.

Сиквел фильма

Режиссер Райан Куглер дал интервью изданию EBONY и там высказался насчет возможного продолжения своего хоррора. Казалось бы, после такого прокатного успеха грех не раскрутить историю дальше, но постановщик не торопится.

Он признался, что сознательно решил отдохнуть от больших франшиз вроде «Крида» и «Черной пантеры», чтобы наконец сделать что-то для души.

«Мне хотелось выдать один раз максимально личный и оригинальный проект, который будет стоять особняком. Что-то действительно уникальное, без оглядки на продолжения и расширенные вселенные», — объяснил Куглер свой настрой.

В интернете, правда, успела мелькнуть страничка с названием «Грешники 2» на сайте Production Weekly, но, скорее всего, это просто чья-то невнимательность или технический сбой. Официально никаких планов по сиквелу нет, и, судя по словам режиссера, пока и не предвидится.

Сюжет фильма

Действие фильма разворачивается в 1932 году в небольшом американском городке Кларксдейл. В центре истории оказываются братья-близнецы Смок и Стэк, которые после долгих лет, проведенных в Чикаго, решают вернуться на малую родину.

У парней большие планы: они мечтают открыть собственный ночной клуб только для чернокожих, где можно будет хоть ненадолго забыть о непростой жизни и ее проблемах.

Гвоздем программы на открытии должен стать местный парень по имени Сэми, сын пастора, который играет блюз так, что мурашки бегут по коже. Талант у него действительно необыкновенный, и это, как выясняется, таит в себе опасность.

По старинному поверью, такая чистая и сильная музыка привлекает не только благодарных слушателей, но и нечто древнее, злое, что дремлет где-то рядом. Легенда вскоре перестает быть просто страшилкой и начинает обретать вполне реальные черты.

Фото: Кадры из фильма «Грешники» (2025)
Светлана Левкина
Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое Читать дальше 12 марта 2026
Этот хоррор не смог досмотреть до конца даже Стивен Кинг: «Слишком жутко и дико» Этот хоррор не смог досмотреть до конца даже Стивен Кинг: «Слишком жутко и дико» Читать дальше 10 марта 2026
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? Читать дальше 9 марта 2026
На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет Читать дальше 9 марта 2026
Американцы увидели «Семнадцать мгновений весны» не с тем названием: «Лучшего в жизни не смотрел, и это без дураков» Американцы увидели «Семнадцать мгновений весны» не с тем названием: «Лучшего в жизни не смотрел, и это без дураков» Читать дальше 14 марта 2026
Почему Чоппера из «Ван-Пис» так странно зовут: знают только те, кто учил японский Почему Чоппера из «Ван-Пис» так странно зовут: знают только те, кто учил японский Читать дальше 14 марта 2026
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» Читать дальше 13 марта 2026
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» 2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» Читать дальше 13 марта 2026
Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров? Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров? Читать дальше 13 марта 2026
