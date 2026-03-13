370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников»

«Грешники» неожиданно для многих выстрелили так, что мало не показалось. При скромном по нынешним меркам бюджете в 90 млн долларов лента умудрилась собрать в прокате 370 млн, а заодно засветиться в главных номинациях на «Оскар». Успех более чем ощутимый.

Концовка у картины вышла открытой, словно специально оставляя пространство для маневра и возможного сиквела. Однако режиссер Райан Куглер, подаривший миру «Черную пантеру», пока не поддается искушению и твердит, что история рассказана полностью и продолжать он ее не планирует.

Сиквел фильма

Режиссер Райан Куглер дал интервью изданию EBONY и там высказался насчет возможного продолжения своего хоррора. Казалось бы, после такого прокатного успеха грех не раскрутить историю дальше, но постановщик не торопится.

Он признался, что сознательно решил отдохнуть от больших франшиз вроде «Крида» и «Черной пантеры», чтобы наконец сделать что-то для души.

«Мне хотелось выдать один раз максимально личный и оригинальный проект, который будет стоять особняком. Что-то действительно уникальное, без оглядки на продолжения и расширенные вселенные», — объяснил Куглер свой настрой.

В интернете, правда, успела мелькнуть страничка с названием «Грешники 2» на сайте Production Weekly, но, скорее всего, это просто чья-то невнимательность или технический сбой. Официально никаких планов по сиквелу нет, и, судя по словам режиссера, пока и не предвидится.

Сюжет фильма

Действие фильма разворачивается в 1932 году в небольшом американском городке Кларксдейл. В центре истории оказываются братья-близнецы Смок и Стэк, которые после долгих лет, проведенных в Чикаго, решают вернуться на малую родину.

У парней большие планы: они мечтают открыть собственный ночной клуб только для чернокожих, где можно будет хоть ненадолго забыть о непростой жизни и ее проблемах.

Гвоздем программы на открытии должен стать местный парень по имени Сэми, сын пастора, который играет блюз так, что мурашки бегут по коже. Талант у него действительно необыкновенный, и это, как выясняется, таит в себе опасность.

По старинному поверью, такая чистая и сильная музыка привлекает не только благодарных слушателей, но и нечто древнее, злое, что дремлет где-то рядом. Легенда вскоре перестает быть просто страшилкой и начинает обретать вполне реальные черты.