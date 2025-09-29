3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)

В Голливуде давно сложилась традиция: если фильм прогремел в прокате, у него почти наверняка появится продолжение. Студии с радостью вкладываются в проверенные франшизы, видя в них надёжный способ привлечь зрителя. Однако здесь кинематографистов часто подстерегает парадокс.

Магия, сработавшая в первый раз, почему-то редко повторяется. Сиквелы, несмотря на все усилия и большие бюджеты, чаще всего остаются лишь тенью своих предшественников. Так случилось и с продолжением «Американского психопата», о котором вряд ли сейчас кто-то помнит.

Сюжет фильма «Американский психопат 2»

Рэйчел в детстве убила Патрика Бэйтмана. Теперь же девушка мечтает построить карьеру и попасть в академию ФБР, устроившись помощницей к профессору криминалистики Роберту Старкману.

Чтобы обойти всех конкурентов, Рэйчел пускает в ход знания, полученные в колледже. Она начинает буквально копировать методы знаменитых маньяков, безжалостно устраняя соперников.

В финале героиня ловко инсценирует собственную гибель, что позволяет ей не только выйти сухой из воды, но и блестяще окончить академию. Её психолог, сумевший разгадать истинную натуру Рэйчел, решает издать о ней книгу.

Детали фильма «Американский психопат 2»

«Американский психопат» сразу стал культовым и казался идеально завершённой историей. Однако через два года неожиданно появилось продолжение, которое большинство зрителей просто не заметило.

Причина проста: кроме названия и упоминания Патрика Бэйтмана, у этих картин практически нет ничего общего. Изначально проект разрабатывался как самостоятельная лента, но в итоге его решили представить как сиквел. Возможно, это и была ошибка.

Будучи отдельным фильмом, «Американский психопат 2» мог бы найти своего зрителя и получить признание. Но в качестве продолжения культовой истории он был обречён на провал. Даже Мила Кунис в касте не спасла. Сейчас у фильма 3,7 на IMDb и 18% на RT.

