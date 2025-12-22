345 млн за уикенд — и это не рекорд: почему «Аватар 3» стартовал слабее прошлых частей и есть ли у него шанс на миллиард?

«Аватар: Пламя и пепел» стартовал громко — но не рекордно. Первые цифры уже позволяют ответить на главный вопрос: смог ли третий фильм Джеймса Кэмерона обогнать предыдущие части или нет? Ответ весьма неутешительный.

Старт есть, рывка нет

За первые выходные картина собрала 345 млн долларов по всему миру. Это много, но меньше, чем у предыдущего фильма франшизы, который на старте взял 435 млн. Разрыв ощутимый и сразу показывает: эффект новизны, который сработал во втором «Аватаре», в третий раз уже не повторился.

В США триквел заработал 88 млн долларов. Аналитики ожидали большего — прогнозы колебались в диапазоне от 90 до 105 млн. Формально это не провал, но и не тот уверенный старт, на который рассчитывали студии и кинотеатры.

Мир поддержал лучше Америки

За пределами США фильм чувствует себя увереннее. Международные рынки принесли 257 млн долларов, и именно они сейчас тянут общий результат вверх. Это привычная ситуация для «Аватара»: вселенная Пандоры всегда лучше работала за пределами американского проката.

Деньги и перспектива

Бюджет фильма оценивается минимум в 350 млн долларов, так что вопрос окупаемости неизбежен. Но зрительская реакция пока на стороне фильма. Оценка CinemaScore — A, а это значит, что аудитория довольна и готова советовать картину дальше.

Третий «Аватар» не обогнал предыдущую часть на старте. Но, как уже бывало с фильмами Кэмерона, быстрые выводы здесь опасны. Если прокат окажется таким же длинным и устойчивым, как раньше, миллиард всё еще выглядит реальной целью.

