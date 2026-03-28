322 млн просмотров, а есть ли среди них Аверин? В этой серии «Маши и медведя» нашли отсылку к «Глухарю»

«Маша и Медведь» — самый популярный отечественный анимационный сериал, который завоевал искреннюю симпатию как детей, так и взрослых далеко за пределами России. Под маской трогательной дружбы между маленькой озорницей и большим добродушным зверем создатели с юмором поместили отсылки к мировой литературе и киноклассике.

Каждый эпизод мультфильма таит в себе определенный жизненный урок, а также множество пасхалок, которые с интересом разгадывают зрители. И среди них мы обнаружили отсылку даже к культовому сериалу «Глухарь».

Сюжет

В эпизоде под номером 55, который называется «Эх, прокачу» и набрал уже 322 миллиона просмотров, волки под руководством Маши — несмотря на полное незнание алфавита — ухитрились собрать роскошный автомобиль, ориентируясь исключительно по рисункам. Сложности начались, когда в салон сели первые пассажиры.

Выяснилось, что по картинкам невозможно понять, как же управлять этим транспортным средством. Как и можно было предположить, машина в итоге разбита, пассажиры пострадали, но злого умысла здесь не было — волки просто не умели читать. Однако Маша обещает это исправить.

Пасхалки

Название этой серии перекликается с девизом, красовавшимся на дверце автомобиля Козлевича в легендарном фильме «Золотой теленок». Кроме того, Маша вольно переиначивает знаменитую фразу Остапа Бендера из той же картины — «Вам нужна машина — роскошь передвижения».

Еще одна ее реплика — «Вот догоню и все буквы выучить заставлю!» — отсылает к популярному сериалу «Глухарь». В нем главный герой в исполнении Максима Аверина регулярно угрожал задержанным: «Вот догоню и накажу!».