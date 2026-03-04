3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»

В 2021 году Хлоя Чжао собрала весь возможный урожай на «Оскаре»: её «Земля кочевников» унесла три главные статуэтки, включая лучший фильм и лучшую режиссуру. Потом был эксперимент с марвеловскими «Вечными» — не самый удачный с точки зрения сборов и критики, но всё же любопытный.

И вот сейчас Чжао снова в игре. Её новый фильм «Хамнет» не гремит так громко, как «Битва за битвой» или «Грешники», но те, кто его видел, в один голос говорят о визуальной красоте и эмоциональной силе. А Джесси Бакли, по общему мнению, вполне может примерить на себя лавры лучшей актрисы — её образ цепляет и не отпускает уже после финальных титров.

Сюжет фильма

В центре истории — Агнес, женщина, которая с детства знает толк в травах и лекарствах, и Уильям, молодой драматург, вынужденный зарабатывать на жизнь латынью, чтобы вытащить семью из отцовских долгов. Они женятся, и всё вроде складывается мирно, но Агнес чувствует: мужу тесно в их тихой жизни.

Его тянет в Лондон, где можно ставить пьесы. Пока он там пытается пробиться, у Агнес появляются близнецы — девочка Джудит и мальчик Хамнет. Дети растут и постепенно заражаются той же страстью к сцене, мечтая однажды тоже попасть в столицу и увидеть всё своими глазами. Но до провинции доходят слухи о чуме, которая уже добралась до Лондона.

Почему стоит посмотреть фильм

История. В русском названии интригу фильма вынесли прямо в подзаголовок, но вообще по сюжету не сразу рассказывают, кто именно скрывается за фигурой Уильяма. Пол Мескал появляется в кадре задолго до того, как становится ясно, кого он играет.

Это история про человека, который станет Шекспиром. Только рассказана она совсем не как биография.Скорее как фантазия, опирающаяся на обрывки реальных фактов и дорисовывающая остальное.

Агнес тут не просто жена драматурга, а травница с даром предвидения. Сам Шекспир — не глыба, а живой человек, мечущийся между творчеством и семьёй.

Природа. Природа в кадре показана так, что становится почти действующим лицом: лес, где Агнес собирает травы, потоп, заливающий дом в минуту родов, — всё это работает на настроение. Цвета тоже говорят сами за себя: ярко-красное платье героини вырывается из общей приглушённой гаммы.

Смысл. И главное — в фильме не пытаются показать рождение гения. Вместо этого в ленте очень грустно говорят о том, что искусство часто становится единственным местом, куда можно поместить боль.

Для Шекспира его пьесы — способ прожить потерю. И при просмотре становится понятно: все эти великие трагедии когда‑то были просто чьими‑то личными переживаниями.