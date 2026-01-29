Меню
Киноафиша Статьи 20,5 млрд минут просмотра и 500 млн зрителей: самый популярный мультик на Netflix

29 января 2026 18:08
Кадр из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов»

«Моана 2» осталась далеко позади и отрыв был достаточно серьезным.

Этот мультфильм еще летом обсуждали в соцсетях, а к концу 2025 года он тихо сделал то, что редко удается даже большим студийным релизам. Без громких заявлений и агрессивного продвижения он вышел в абсолютные лидеры просмотров.

Речь идет о «Кейпоп-охотницах на демонов», которые неожиданно стали главным анимационным хитом 2025 года в США.

Результат, который удивил рынок

Аналитическая компания Nielsen подсчитала, что за 2025 год мультфильм набрал 20,5 млрд минут просмотра только на американском рынке. Это больше, чем у любого другого фильма за тот же период. Для сравнения, ближайший конкурент, «Моана 2», остановился на отметке 9,4 млрд минут. Разрыв оказался настолько большим, что лидерство проекта не вызывает вопросов.

Кадр из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов»

Почему мультфильм выстрелил

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышли на Netflix 20 июня 2025 года и быстро нашли свою аудиторию. История строится вокруг трех участниц группы Huntrix, которые много лет защищают мир от демонов с помощью музыки.

Ситуация меняется, когда фанатов начинает уводить мужской коллектив, а привычный баланс рушится. Музыка, ирония и понятный конфликт сделали сюжет доступным и для подростков, и для взрослых.

Летом мультфильм уже становился самым популярным проектом Netflix, а общее число зрителей по всему миру достигло 500 млн. Успех оказался настолько устойчивым, что создатели анонсировали продолжение. Судя по цифрам, интерес к этой истории только начинается.

Фото: Кадр из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
