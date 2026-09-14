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Киноафиша Статьи 20 лет обмана: как Палпатин обманул не только Энакина, но и всех зрителей

20 лет обмана: как Палпатин обманул не только Энакина, но и всех зрителей

Проверено редакцией
Кадр из фильма "Звездные войны"

Разбираем главную манипуляцию Императора, которую не заметили даже фанаты.

В трилогии приквелов «Звёздных войн» Палпатин предстаёт мастером психологических игр. Его рассказ о Дарте Плэгасе в «Месть ситхов» (2005) — не просто красивая легенда, а тонко сплетённая паутина лжи.

И только сейчас, спустя 20 лет, становится ясно, насколько гениальным был этот обман.

Правду раскрыли только сейчас

Зрителям потребовалось целых 20 лет, чтобы полностью разгадать эту ложь. И вот почему:

Франшиза постепенно раскрывала правду

В 2005 году в «Мести ситхов» мы услышали только намёки. Потом в мультсериале «Войны клонов» (2011-2014) добавили новые детали. И лишь в 2019 году фильм «Скайуокер. Восход» наконец показал настоящую технологию Палпатина.

Создатели сами не планировали этого изначально

Интересный факт: связь между историей Плэгаса и способностью Палпатина возвращаться из мёртвых придумали только во время работы над последней трилогией.

Фанаты собирали пазл два десятилетия

Понадобилось время, чтобы все кусочки мозаики сложились в единую картину.

Что изменило это открытие?

Теперь мы точно знаем: когда Палпатин говорил Энакину о «спасении от смерти», он лгал. На самом деле технология Плэгаса позволяла только:

  • Переносить своё сознание в другие тела

  • Продлевать собственную жизнь

  • Контролировать других людей

Никакого настоящего воскрешения мёртвых не существовало!

Какой был обман?

Палпатин использовал хитрый трюк: он взял реальный факт (Плэгас изучал перенос сознания), переврал его (сказал, что это «спасение близких»), подсунул Энакину, когда тот был уязвим.

Теперь сцена в опере на Муслине выглядит ещё более коварной, считает автор дзен-канала «Джедай из Шира». Палпатин не просто врал — он играл на самых светлых чувствах Энакина. И самое страшное: этот обман работал 20 лет, пока вся правда не выплыла наружу!

Теперь, пересматривая «Месть ситхов», вы будете смотреть на эту сцену совершенно другими глазами. Вот что значит по-настоящему гениальный злодей!

Также прочитайте: Что не так с Дартом Вейдером и его Силой в «Звездных войнах»: этот момент ломает мозг уже много лет.

Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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