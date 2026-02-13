Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год

2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год

13 февраля 2026 08:00
Кадры из фильмов «28 лет спустя: Храм Костей» (2026), «Казнить нельзя помиловать» (2026)

Эти ленты так и не получили вменяемых кассовых сборов. 

Каждый год на экранах появляются фильмы, авторы которых надеются собрать рекорды в прокате, но вместо этого терпят фиаско. На провал ленты может повлиять множество факторов —ужасные отзывы, сводящие на нет важные кассовые сборы в первый уик-энд, или неэффективная маркетинговая кампания.

Иногда зрители просто сразу предпочитают дождаться появления фильмов на стриминговых платформах. Мы нашли два новых фильма, которые уже явно стали жертвой кассовых сборов в 2026 году.

«28 лет спустя: Храм Костей»

Возможно, его релиз был слишком близок к премьере фильма «28 лет спустя», который вышел летом 2025 года. А может, дело в том, что серия «28 дней спустя» всегда была скорее культовым «сольным» фильмом, а не ключевым элементом франшизы.

В любом случае, «28 лет спустя: Храм костей» бесспорно провалился в прокате, собрав чуть более 35 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 63 миллиона долларов.

При этом, картина получила положительные отзывы, набрав 88% зрительского одобрения на Rotten Tomatoes. Главными звёздами фильма стали Ральф Файнс и Киллиан Мерфи, наконец-то вернувшийся к роли Джима из фильма «28 дней спустя».

Кадр из фильма «28 лет спустя: Храм Костей»

«Казнить нельзя помиловать»

Недавний научно-фантастический проект с Крисом Праттом с треском провалился в прокате, даже несмотря на то, что в дебютный уикенд сместил с вершины американского бокс-офиса «Аватар: Огонь и пепел». На данный момент картина собрала чуть больше 41 миллиона долларов по миру при бюджете в 60 миллионов.

У фильма жалкие 24% одобрения от критиков на Rotten Tomatoes. Вдобавок Крису Пратту никогда толком не удавалось удержать проект на пике исключительно силой своего имени. Те же «Электрический штат» и «Пассажиры» кассу не «взорвали».

Кадр из фильма «Казнить нельзя помиловать»
Фото: Кадры из фильмов «28 лет спустя: Храм Костей» (2026), «Казнить нельзя помиловать» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На райский остров можно улететь хоть сейчас: где снимали новый хоррор 2026 года «На помощь!» На райский остров можно улететь хоть сейчас: где снимали новый хоррор 2026 года «На помощь!» Читать дальше 14 февраля 2026
У «Терминатора 7» есть все шансы на успех: надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы У «Терминатора 7» есть все шансы на успех: надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы Читать дальше 13 февраля 2026
Эта новинка турдизи уже обогнала «Мечту Эшрефа»: зрительницы не могут оторваться от Дениза Джана Акташа на экране Эта новинка турдизи уже обогнала «Мечту Эшрефа»: зрительницы не могут оторваться от Дениза Джана Акташа на экране Читать дальше 13 февраля 2026
Самый жуткий фильм 2025 года: хоррор, который взорвал все топы — то, что надо в пятницу, 13-е Самый жуткий фильм 2025 года: хоррор, который взорвал все топы — то, что надо в пятницу, 13-е Читать дальше 13 февраля 2026
Не каверы, а оригинал: в «Король и Шут. Навсегда» прозвучат подлинные записи Горшка — панк-сказка зазвучит по-настоящему Не каверы, а оригинал: в «Король и Шут. Навсегда» прозвучат подлинные записи Горшка — панк-сказка зазвучит по-настоящему Читать дальше 13 февраля 2026
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране Читать дальше 12 февраля 2026
Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом? Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом? Читать дальше 12 февраля 2026
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Читать дальше 12 февраля 2026
Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк Читать дальше 11 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше