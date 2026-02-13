2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год

Эти ленты так и не получили вменяемых кассовых сборов.

Каждый год на экранах появляются фильмы, авторы которых надеются собрать рекорды в прокате, но вместо этого терпят фиаско. На провал ленты может повлиять множество факторов —ужасные отзывы, сводящие на нет важные кассовые сборы в первый уик-энд, или неэффективная маркетинговая кампания.

Иногда зрители просто сразу предпочитают дождаться появления фильмов на стриминговых платформах. Мы нашли два новых фильма, которые уже явно стали жертвой кассовых сборов в 2026 году.

«28 лет спустя: Храм Костей»

Возможно, его релиз был слишком близок к премьере фильма «28 лет спустя», который вышел летом 2025 года. А может, дело в том, что серия «28 дней спустя» всегда была скорее культовым «сольным» фильмом, а не ключевым элементом франшизы.

В любом случае, «28 лет спустя: Храм костей» бесспорно провалился в прокате, собрав чуть более 35 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 63 миллиона долларов.

При этом, картина получила положительные отзывы, набрав 88% зрительского одобрения на Rotten Tomatoes. Главными звёздами фильма стали Ральф Файнс и Киллиан Мерфи, наконец-то вернувшийся к роли Джима из фильма «28 дней спустя».

«Казнить нельзя помиловать»

Недавний научно-фантастический проект с Крисом Праттом с треском провалился в прокате, даже несмотря на то, что в дебютный уикенд сместил с вершины американского бокс-офиса «Аватар: Огонь и пепел». На данный момент картина собрала чуть больше 41 миллиона долларов по миру при бюджете в 60 миллионов.

У фильма жалкие 24% одобрения от критиков на Rotten Tomatoes. Вдобавок Крису Пратту никогда толком не удавалось удержать проект на пике исключительно силой своего имени. Те же «Электрический штат» и «Пассажиры» кассу не «взорвали».