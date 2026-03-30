12 серий до конца истории: «Доктор Стоун» выходит на финиш 2 апреля — показали финальный трейлер (видео тут)

Финал, к которому шли несколько лет, уже на горизонте: студия Toho Animation показала полноценный трейлер заключительной части 4 сезона аниме «Доктор Стоун».

Продолжение стартует 2 апреля и завершит одну из самых стабильных франшиз последних лет. В финальный блок войдут 12 серий, которые должны поставить точку в истории, начавшейся с глобальной катастрофы.

Финал истории и выход на новый уровень

Сюжет «Доктора Стоуна» с самого начала строился вокруг научного подхода к выживанию. После превращения человечества в камень главный герой Сэнку Исигами шаг за шагом восстанавливает цивилизацию, опираясь на знания и эксперименты.

В новых эпизодах масштаб заметно вырастает: команда «Царства науки» отправляется на Луну, чтобы разобраться с причиной катаклизма. Такой поворот выводит историю за пределы привычной постапокалиптики и делает финал максимально амбициозным.

Рейтинг и ожидания зрителей

Проект стабильно держит высокие оценки и интерес аудитории: на IMDb у аниме 8,1 балла из 10. Трейлер уже вызвал активное обсуждение, поскольку обещает не только зрелищность, но и ответы на ключевые вопросы, которые копились с первого сезона. Создатели делают ставку на баланс между научной фантазией и драмой, сохраняя фирменный стиль сериала.

Финальная часть должна не просто закрыть сюжетные линии, а подтвердить статус «Доктора Стоуна» как одного из самых последовательных аниме последних лет. Теперь у проекта есть шанс завершиться без просадок — и это главный вызов для любой длинной истории.