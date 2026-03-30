1 апреля — сразу 2 серии, а всего 8: полный график выхода «Отпечатков» с Акиньшиной и Чеботарёвым до финала 30 апреля

30 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Отпечатки»

В актерском составе также Полина Кутепова и Агриппина Стеклова.

Премьера детективной драмы «Отпечатки» назначена на 1 апреля, и уже сейчас проект заявлен как одна из самых мрачных российских историй сезона.

Сериал из 8 эпизодов выходит в онлайн-кинотеатре «Кион», где первые две серии покажут сразу в день старта. Далее релиз перейдёт на еженедельный график, а финал запланирован на 30 апреля. Рассказываем подробнее.

История, в которой прошлое не отпускает

В центре сюжета — лейтенант Следственного комитета Яна Князева, выросшая в детском доме и привыкшая действовать жёстко. Она возвращается в родной Заречный, где происходит серия убийств, связанных с выпускниками интерната.

Расследование быстро становится личным, а методы героини начинают вызывать вопросы даже у коллег. К делу подключается капитан полиции Денис Симонов, и вместе они выходят на след того, кто пытается скрыть правду.

Реальные мотивы и сильный каст

Создатели опираются на реальные истории, связанные с судьбами сирот, что добавляет проекту тяжёлый эмоциональный слой. Главные роли исполнили Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарёв, а также Полина Кутепова и Агриппина Стеклова.

Сериал делает ставку не только на детективную интригу, но и на тему травм, которые продолжают влиять на взрослую жизнь. Это история о справедливости, которая может оказаться разрушительной.

График выхода серий

Эпизод

Дата выхода

1–2 серии

1 апреля

3–4 серии

3 апреля

5 серия

10 апреля

6 серия

17 апреля

7 серия

24 апреля

8 серия (финал)

30 апреля

Сериал выходит компактно и без затяжек, сохраняя напряжение до самого финала. Такой формат делает «Отпечатки» удобным для просмотра, но оставляет мало шансов «передохнуть» от тяжёлой атмосферы.

Фото: Кадр из сериала «Отпечатки»
Екатерина Адамова
1 комментарий
