1 апреля — сразу 2 серии, а всего 8: полный график выхода «Отпечатков» с Акиньшиной и Чеботарёвым до финала 30 апреля

Премьера детективной драмы «Отпечатки» назначена на 1 апреля, и уже сейчас проект заявлен как одна из самых мрачных российских историй сезона.
Сериал из 8 эпизодов выходит в онлайн-кинотеатре «Кион», где первые две серии покажут сразу в день старта. Далее релиз перейдёт на еженедельный график, а финал запланирован на 30 апреля. Рассказываем подробнее.
История, в которой прошлое не отпускает
В центре сюжета — лейтенант Следственного комитета Яна Князева, выросшая в детском доме и привыкшая действовать жёстко. Она возвращается в родной Заречный, где происходит серия убийств, связанных с выпускниками интерната.
Расследование быстро становится личным, а методы героини начинают вызывать вопросы даже у коллег. К делу подключается капитан полиции Денис Симонов, и вместе они выходят на след того, кто пытается скрыть правду.
Реальные мотивы и сильный каст
Создатели опираются на реальные истории, связанные с судьбами сирот, что добавляет проекту тяжёлый эмоциональный слой. Главные роли исполнили Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарёв, а также Полина Кутепова и Агриппина Стеклова.
Сериал делает ставку не только на детективную интригу, но и на тему травм, которые продолжают влиять на взрослую жизнь. Это история о справедливости, которая может оказаться разрушительной.
График выхода серий
Эпизод
Дата выхода
1–2 серии
1 апреля
3–4 серии
3 апреля
5 серия
10 апреля
6 серия
17 апреля
7 серия
24 апреля
8 серия (финал)
30 апреля
Сериал выходит компактно и без затяжек, сохраняя напряжение до самого финала. Такой формат делает «Отпечатки» удобным для просмотра, но оставляет мало шансов «передохнуть» от тяжёлой атмосферы.