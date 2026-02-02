Угадайте хиты аниме по первому кадру: тест для тех, кому Дэндзи и Наруто уже даже снятся

Есть в аниме магия первого впечатления. Узнаваемый стиль рисунка, особенная цветовая палитра, характерный силуэт города или даже одинокого дерева на холме — всё это может стать визитной карточкой целой истории. Порой по такой детали в памяти всплывают не только названия, но и целые сюжеты и пережитые эмоции.

Давайте вместе вернёмся в эти вселенные. Мы выбрали начальные сцены из популярных аниме. Сможете ли вы только по ним определить тайтл? Это тест не только на эрудицию и «насмотренность», но и на внимание к деталям.