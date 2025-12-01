Меню
Киноафиша
Фильмы
Поймать монстра
Расписание сеансов Поймать монстра, 2025 в Алматы
Расписание сеансов Поймать монстра, 2025 в Алматы
2D, RU
23:30
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Стивен Кинг подвел итоги 2025 года для Collider: 7 фильмов, которые он отметил особо — и конечно, две его экранизации в списке
Еще в 2020 году Netflix выпустил сериал, который лучше всех рождественских ромкомов: всего 8 серий по 26 минут
Никогда не отличался верностью: кто был последней любовью Сулеймана? Зря думаете, что Хюррем
Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор?
Не только «Магическая битва: Экзекуция»: 7 стоящих аниме, которые выйдут с 1 по 15 декабря
«Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней
Google выбрал 10 самых популярных аниме 2025 года: топ замыкает «Темный демон», а какой проект тогда на первом месте?
«Подъехала порция душноты»: зрители разгромили одну из главных премьер сезона с Лоуренс и Паттинсоном — рейтинг еле дотянулся до 6,4
В сказках такого точно не было: откуда взялся гном из «Волшебного участка»?
Маякин вернулся к роли экс-следователя: на НТВ выходит новый сериал, после которого вы забудете о «Скорой помощи 8»
Один даже с оценкой 8,5 и в топ-250: сильные фильмы с Антоном Васильевым, о которых знают далеко не все — и да, он хорош не только в сериалах
Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение
