Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Между небом и землёй
Расписание сеансов Между небом и землёй, 2022 в Алматы
Расписание сеансов Между небом и землёй, 2022 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Между небом и землёй»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
OPEN CINEMA ALMATY
г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
22:40
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667