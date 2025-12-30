Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
В метре друг от друга
Расписание сеансов В метре друг от друга, 2019 в Алматы
Расписание сеансов В метре друг от друга, 2019 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
30
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «В метре друг от друга»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
OPEN CINEMA ALMATY
г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
22:15
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Твое имя
Рецензия
Отзывы
2016, Япония, анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение
В 2026 году стоит обратить внимание на эти 4 российских сериала: хоть и детективы, но вывернут душу наизнанку
Надоело каждый год смотреть одну и ту же «Иронию судьбы»? А что если Надю сыграет Марго Робби, а Женю — Дэниел Крэйг: ИИ уже все сделал (видео)
Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены
Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше
«Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов
Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает
Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался
«Что это за чвакающий шлепок?»: самый громкий провал Рязанова за 50 лет - рейтинг у фильма 2,7 и не спасли его ни Безруков, ни Гурченко, на Гафт
Новогодний стол как в Хогвартсе? Легко — собрали 3 рецепта из культовой франшизы о Гарри Поттере, которые можно повторить без всякой магии
Комедии 2025 года, которые смотрятся легко и не утомляют: №5 с Шакуровым и Курковой — это же русская версия «Стажера»
«Один дома» 100 раз смотрели все, а правильно помнят немногие: тест из 5 каверзных вопросов осилят лишь 7% фанатов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667