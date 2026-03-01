Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только

В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу

Сложный тест по советским фильмам: вспомните все прозвища этих героев

«Что это за ерунда?»: Prime Video выпустил трейлер сериала по God of War — и вот честная реакция автора игры

Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»

После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»

Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть

В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле происходило между Валиде и Хюррем: всю интригу высосали из пальца

Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком

Даже финал пришлось переписать: 3 главные отличия «Места встречи изменить нельзя» от романа

От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии