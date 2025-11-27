Меню
Фильмы
Хочу как ты
Расписание сеансов Хочу как ты, 2011 в Алматы
«Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг
«Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось
Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото)
«“Битва за битвой” довела меня до слез»: звезда «Гладиатора 2» рассказал, какой момент фильма с Ди Каприо буквально добил его в зале
170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте
Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях»
Помните дом из «Очень странных дел», в подвале которого прятали Одиннадцать? Он достался фанатам сериала, а Netflix даже сделал им скидку
«Раздражают до дрожи»: 5 героев «Далекого города», которые выводят зрителей из себя так, что хочется выключить телевизор
Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко
Думали, история закончилась на «Последнем желании»? Тогда держитесь: что готовит DreamWorks Коту в сапогах после премьеры «Шрека 5»
Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям
Третий сезон «Ночного агента» еще не вышел, но уже известно, что выйдет четвертый: власти Калифорнии выделили Netflix 30 000 000 долларов
