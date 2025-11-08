Меню
Фильмы
Принцесса Мононоке
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Алматы
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Принцесса Мононоке»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
OPEN CINEMA ALMATY
г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
19:05
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
