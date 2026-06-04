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Kinoafisha Films The Backrooms The Backrooms, 2026 Screening times in Jezkazgan

The Backrooms, 2026 Screening times in Jezkazgan

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Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Kinoplexx Golden Family g. Zhezkazgan, bulv. Garyshkerler, 41
2D, RU
19:00 from 2000 ₸ 23:00 from 2000 ₸
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Кассандра
Кассандра
2026, Kyrgyzstan, Thriller
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