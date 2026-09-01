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Kinoafisha Films Monster Mia Showtimes for Monster Mia (2026) in Shymkent today

Showtimes for Monster Mia (2026) in Shymkent today

Monster Mia
Monster Mia Adventure, Animation, Comedy 2026 / Austria / Germany / Spain
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Tomorrow 6
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Showtimes for Monster Mia in Shymkent on 6 September 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
10:35 from 5000 ₸ 12:30 from 2400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
10:20 from 2500 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
10:20 from 2500 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
10:20 from 2500 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
10:10 from 2500 ₸
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