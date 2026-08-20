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Kinoafisha Films Sacrifice Showtimes for Sacrifice (2026) in Shymkent today

Showtimes for Sacrifice (2026) in Shymkent today

Sacrifice
Sacrifice Adventure, Comedy, Action 2026 / USA
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Today 20 Tomorrow 21
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Showtimes for Sacrifice in Shymkent on 20 August 2026
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
23:30 from 3300 ₸ 00:30 from 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
19:20 from 3300 ₸ 20:20 from 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
00:10 from 2900 ₸ 01:10 from 2900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
15:00 from 4100 ₸ 16:00 from 4100 ₸ 19:40 from 4600 ₸ 20:40 from 4600 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
17:55 from 4500 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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