Showtimes for Sacrifice in Shymkent on 20 August 2026 Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, RU 23:30 from 3300 ₸ 00:30 from 3300 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, RU 19:20 from 3300 ₸ 20:20 from 3300 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, RU 00:10 from 2900 ₸ 01:10 from 2900 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, RU 15:00 from 4100 ₸ 16:00 from 4100 ₸ 19:40 from 4600 ₸ 20:40 from 4600 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 17:55 from 4500 ₸