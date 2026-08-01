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Kinoafisha Films Tau adam Showtimes for Tau adam (2026) in Kyzylorda today

Showtimes for Tau adam (2026) in Kyzylorda today

Tau adam
Tau adam Comedy 2026 / Kazakhstan
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Tomorrow 16 Mon 17 Tue 18 Wed 19
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Showtimes for Tau adam in Kyzylorda on 16 August 2026
Kinoplexx 8 Aray City Mall g. Kyzylorda, TRTs Aray City Mall, ul. Nazarbaeva, 13a
2D, KZ
10:30 from 2500 ₸ 12:10 from 2500 ₸ 13:50 from 2500 ₸ 18:20 from 3300 ₸
Left Cinema g. Kyzylorda, mkr-n Levyy bereg, stroenie 7
2D
18:05 from 1800 ₸ 19:30 from 1800 ₸ 22:35 from 1800 ₸
Zhіbek zholy 3D g. Kyzylorda, ul. Baytursynova, 49, TRTs «Zhіbek zholy», 3 etazh
2D
11:00 from 1200 ₸ 12:25 from 1200 ₸ 13:50 from 1600 ₸ 16:40 from 3500 ₸ 20:00 from 2200 ₸ 21:25 from 3500 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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