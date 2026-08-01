Showtimes for Tau adam in Kyzylorda on 16 August 2026 Kinoplexx 8 Aray City Mall g. Kyzylorda, TRTs Aray City Mall, ul. Nazarbaeva, 13a 2D, KZ 10:30 from 2500 ₸ 12:10 from 2500 ₸ 13:50 from 2500 ₸ 18:20 from 3300 ₸ Left Cinema g. Kyzylorda, mkr-n Levyy bereg, stroenie 7 2D 18:05 from 1800 ₸ 19:30 from 1800 ₸ 22:35 from 1800 ₸ Zhіbek zholy 3D g. Kyzylorda, ul. Baytursynova, 49, TRTs «Zhіbek zholy», 3 etazh 2D 11:00 from 1200 ₸ 12:25 from 1200 ₸ 13:50 from 1600 ₸ 16:40 from 3500 ₸ 20:00 from 2200 ₸ 21:25 from 3500 ₸