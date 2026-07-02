Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films The Desert Child Showtimes for The Desert Child (2026) in Astana today

Showtimes for The Desert Child (2026) in Astana today

The Desert Child
The Desert Child Family, Adventure 2026 / France / Belgium
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 2 Tomorrow 3
Format
Group Screenings

Showtimes for The Desert Child in Astana on 2 July 2026
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
14:25 from 1800 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
14:05 from 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
15:00 from 3000 ₸
Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34
2D
13:20 from 2200 ₸ 15:25 from 2200 ₸ 16:00 from 2200 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
15:10 from 3000 ₸ 16:10 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more