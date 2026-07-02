Showtimes for The Desert Child in Astana on 2 July 2026 Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 14:25 from 1800 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 14:05 from 3200 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 15:00 from 3000 ₸ Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34 2D 13:20 from 2200 ₸ 15:25 from 2200 ₸ 16:00 from 2200 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 15:10 from 3000 ₸ 16:10 from 3000 ₸