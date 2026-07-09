Showtimes for School of Magical Animals 4 in Astana on 9 July 2026 Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 10:45 from 2000 ₸ 17:15 from 3200 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 10:45 from 2000 ₸ 12:20 from 2400 ₸ 15:30 from 3000 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 10:30 from 2600 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 10:40 from 2600 ₸