Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films School of Magical Animals 4 Showtimes for School of Magical Animals 4 (2025) in Astana today

Showtimes for School of Magical Animals 4 (2025) in Astana today

School of Magical Animals 4
School of Magical Animals 4 Adventure, Family, Fantasy 2025 / Germany
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 9 Tomorrow 10
Format
Group Screenings

Showtimes for School of Magical Animals 4 in Astana on 9 July 2026
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
10:45 from 2000 ₸ 17:15 from 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
10:45 from 2000 ₸ 12:20 from 2400 ₸ 15:30 from 3000 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
10:30 from 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
10:40 from 2600 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more