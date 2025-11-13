Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Алло Алло, 2025 Screening times in Astana

Алло, 2025 Screening times in Astana

Tickets
All about film
Today 13 Tomorrow 14 Sat 15 Sun 16 Mon 17 Tue 18 Wed 19
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Алло? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
16:00 from 1990 ₸ 18:00 from 1990 ₸ 22:05 from 1990 ₸
Arman Asia Park (Astana) g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
2D, KZ
16:00 from 1990 ₸ 18:00 from 1990 ₸ 22:05 from 1990 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
13:00 from 1800 ₸
Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D, KZ
15:30 from 2800 ₸ 17:20 from 2800 ₸ 19:10 from 3200 ₸ 21:10 from 3200 ₸ 23:10 from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
14:50 from 2900 ₸ 16:50 from 2900 ₸ 18:50 from 3500 ₸ 00:40 from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
13:40 from 12000 ₸ 14:45 from 2900 ₸ 17:10 from 2900 ₸ 21:00 from 3500 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D, KZ
13:50 from 2200 ₸ 17:50 from 2600 ₸ 19:45 from 2600 ₸ 21:40 from 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
14:40 from 2600 ₸ 15:20 from 3000 ₸ 16:50 from 3000 ₸ 18:50 from 3000 ₸ 20:50 from 3400 ₸ 21:30 from 3400 ₸ 22:50 from 3400 ₸
2D, KZ
13:40 from 2600 ₸ 14:20 from 3000 ₸ 15:50 from 3000 ₸ 17:50 from 3000 ₸ 19:50 from 3400 ₸ 20:30 from 3400 ₸ 21:50 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
16:20 from 3000 ₸ 18:10 from 3000 ₸ 20:10 from 3400 ₸ 22:10 from 3400 ₸
2D, KZ
13:20 from 2600 ₸ 15:20 from 3000 ₸ 17:10 from 3000 ₸ 19:10 from 3400 ₸ 21:10 from 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
15:20 from 3000 ₸ 17:30 from 3000 ₸ 19:50 from 3400 ₸ 21:50 from 3400 ₸
2D, KZ
14:20 from 3000 ₸ 16:30 from 3000 ₸ 18:50 from 3400 ₸ 20:50 from 3400 ₸
Badlands
Badlands
2025, USA, Sci-Fi
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Zhezduha Koreyada
Zhezduha Koreyada
2025, Kazakhstan, Comedy
Auru
Auru
2025, Kazakhstan, Thriller
Алло
Алло
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
2025, Belgium / France / USA, Animation
Gold'n Rahat
Gold'n Rahat
2025, Kazakhstan, Comedy
Bolgan oqiga
Bolgan oqiga
2025, Kazakhstan, Comedy
Kapitan Baytasov
Kapitan Baytasov
2025, Kazakhstan, Drama
Traumatika
Traumatika
2024, USA, Horror
Baqyt qushagynda
Baqyt qushagynda
2025, Kazakhstan, Musical
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more