Avatar 3, 2025 Screening times in Astana

Thu 18
How do I book tickets for Avatar 3? Select a showtime to book tickets online.
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
09:50 from 3100 ₸ 13:30 from 3100 ₸ 17:10 from 3500 ₸ 20:50 from 3900 ₸ 00:30 from 3900 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
3D, IMAX, RU
09:20 from 4800 ₸ 13:00 from 4800 ₸ 16:40 from 5300 ₸ 20:30 from 5800 ₸ 00:20 from 5300 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
3D, IMAX, RU
12:50 from 4800 ₸ 16:40 from 5300 ₸ 20:30 from 5800 ₸ 00:20 from 5300 ₸
