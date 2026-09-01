Showtimes for I, Object in Almaty on 6 September 2026 Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D, RU 10:40 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 10:10 from 10:40 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D, RU 12:10 from 15:45 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 11:00 from 12:10 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 11:10 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 11:35 from 13:20 from