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Kinoafisha Films I, Object Showtimes for I, Object (2026) in Almaty today

Showtimes for I, Object (2026) in Almaty today

I, Object
I, Object Animation, Drama, Fantasy 2026 / Canada / New Zealand
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Tomorrow 6 Mon 7 Tue 8 Wed 9
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Showtimes for I, Object in Almaty on 6 September 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
10:40 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
10:10 from 10:40 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
12:10 from 15:45 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
11:00 from 12:10 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
11:10 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
11:35 from 13:20 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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