Showtimes for Agent Zero in Almaty on 9 July 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 21:00 from 22:00 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 00:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 14:10 from 15:10 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 18:00 from 19:00 from 20:30 from 21:30 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, RU 01:10 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 23:50 from 00:50 from