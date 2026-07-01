Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Agent Zero Showtimes for Agent Zero (2025) in Almaty today

Showtimes for Agent Zero (2025) in Almaty today

Agent Zero
Agent Zero Action, Thriller 2025 / France
Watch trailer
Tickets
All about film
Thu 9
Format
Group Screenings

Showtimes for Agent Zero in Almaty on 9 July 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
21:00 from 22:00 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
00:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
14:10 from 15:10 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
18:00 from 19:00 from 20:30 from 21:30 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
01:10 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
23:50 from 00:50 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more