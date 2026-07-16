Showtimes for The Furious in Aktau on 16 July 2026 Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh 2D, RU 22:00 from 3000 ₸ 23:35 from 3000 ₸ Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh 2D, RU 22:00 from 3400 ₸ 00:10 from 3000 ₸ Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau» 2D, RU 22:00 from 3000 ₸ Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51 2D, RU 22:00 from 5000 ₸ 23:45 from 1500 ₸ Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana» 2D, RU 23:45 from 1200 ₸