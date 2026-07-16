Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films The Furious Showtimes for The Furious (2025) in Aktau today

Showtimes for The Furious (2025) in Aktau today

The Furious
The Furious Action, Crime, Thriller 2025 / Hong Kong / USA / China
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 16 Tomorrow 17 Sat 18 Sun 19 Mon 20 Tue 21 Wed 22
Format
Group Screenings

Showtimes for The Furious in Aktau on 16 July 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D, RU
22:00 from 3000 ₸ 23:35 from 3000 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, RU
22:00 from 3400 ₸ 00:10 from 3000 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, RU
22:00 from 3000 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, RU
22:00 from 5000 ₸ 23:45 from 1500 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, RU
23:45 from 1200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more